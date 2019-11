Vụ tại nạn xe khách 13 người thương vong: Đã có kết quả kiểm tra ma túy đối với lái xe

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 14:35 PM (GMT+7)

Hiện tại các hành khách bị thương đã dần hồi phục, tỉnh táo. 2 trường hợp hành khách bị nặng nhất chuyển ra bệnh viện ở Đà Nẵng cũng đã quy cơn nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Quang Đạt

Trưa 25/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông đã trực tiếp vào hiện trường vụ tai nạn, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng thường trực đến những người bị thương, thân nhân của những tăng ni, phật tử không may qua đời do tai nạn giao thông. Đồng thời, cùng với địa phương, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Hùng, cơ quan chức năng của huyện Mộ Đức thông tin, sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức lấy mẫu nước tiểu của tài xế xe đầu kéo để xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, lái xe Lê Danh Lưu, SN 1986, trú xã Vũ Ban, huyện Bình Lục, Hà Nam (lái xe đầu kéo BKS: 51D-151.45 kéo theo rơ móoc 51R-098.10) âm tính với ma túy còn người đi cùng là Nguyễn Văn Tuynh (SN 1986, trú xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) dương tính với ma túy. Hiện tại, lực lượng chức năng đang lấy lời khai của hai người này để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Còn tài xế lái xe ô tô khách 16 chỗ, BKS: 51b-037.27 tên là Hồ Duy Thái (SN 1975, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã tử vong nên cơ quan chức năng không xét nghiệm.

“Trong số 10 người bị thương, có người bị nặng nhất được chuyển ra Đà Nẵng và hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn lại 8 hành khách vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quãng Ngãi cấp cứu, hiện sức khỏe đều đã ổn định, tỉnh táo. Những người này bị gãy tay, chân và một số bị gãy xương sườn”, ông Hùng thông tin.

Ông Hùng cho hay, cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy ô tô khách 16 chỗ, BKS 51B-037.27 kiểm định gần nhất vào ngày 3/6/2019 và có hiệu lực đến ngày 2/12/2019. Còn xe đầu kéo cũng còn hiệu lực đến hết ngày 10/7/2020.

Tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua huyện Mộ Đức cho phép xe ô tô con chạy với vận tốc tối đa 80km/h. Đối với xe tải, xe khách cho phép chạy tối đa 70km/h. Trong chiều 25/11, ông Hùng sẽ cùng với cơ quan chức năng tiếp tục ra hiện trường vụ tai nạn xem xét các bất cập và sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại.

Trước đó, hồi 7h sáng 24/11, tại km 1078+900 Quốc lộ 1A (đường tránh Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách 16 chỗ.

Theo đó, vào thời điểm này, ô tô khách BKS: 51b-037.27 do tài xế Hồ Duy Thái (SN 1975, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Trên xe khách chở 12 người xuất phát từ Bình Định để đến xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dự lễ Trai Tăng và Cầu siêu nhân dịp 49 ngày mất cha của Sư thầy Thích Thị Trụ - Chánh Thư ký Ban trị sự quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Khi lái xe ô tô 16 chỗ đến xã Đức Phong, huyện Mộ Đức đã va chạm với ô tô đầu kéo BKS: 51D-151.45 kéo theo rơ móoc 51R-098.10 do tài xế Lê Danh Lưu (SN 1986, trú xã Vũ Ban, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển chạy theo chiều ngược lại (chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội về TP Hồ Chí Minh). Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 10 người trên xe khách bị thương.

