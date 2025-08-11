Cần cẩu mắc vào dây điện, tài xế và phụ xe bị điện giật thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thanh L (42 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cùng với Trịnh Đại P (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ) vận hành chiếc xe cẩu trong bãi đất trống trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), để cẩu giàn giáo, ống cống lên xe chở đi nơi khác.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc làm việc, phần cần cẩu vướng vào đường dây điện trên cao gây phóng điện. Vụ việc làm anh P tử vong tại chỗ, anh L bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, anh P là lơ của chiếc xe cẩu nói trên, còn anh L là tài xế.