Phản ứng từ châu Âu sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm ở Alaska vào ngày 15/8. Ảnh: Getty Images.

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã hội đàm gần 3 giờ tại Anchorage, Alaska hôm 15/8, nhưng không công bố bất kỳ bước đi quan trọng nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các quan chức và nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia châu Âu đã lên mạng xã hội để chia sẻ phản ứng sau hội nghị, theo tờ Kyiv Independent.

“Ông Putin được ông Trump trải thảm đỏ đón tiếp, còn ông Trump thì chẳng nhận được gì sau cuộc gặp thượng đỉnh”, nhà ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger viết trên mạng xã hội X. Ông Ischinger từng là Đại sứ Đức ở Mỹ, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich giai đoạn năm 2008-2022.

“Chưa có ngừng bắn, chưa có hòa bình. Có thể nói hội nghị kết thúc với kết quả có lợi cho ông Putin. Đối với châu Âu là vô cùng thất vọng”, ông Ischinger nhận định.

Trong cuộc họp báo chung với ông Trump, ông Putin đề nghị Ukraine và các nước châu Âu không “làm gián đoạn tiến trình đang hình thành” của các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng các yêu cầu của Nga bao gồm “sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh châu Âu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, bà Dovile Sakaliene tỏ ra không đồng tình với thông điệp của ông Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Theo bà Sakaliene, ông Putin đưa ra những lập luận gây hiểu lầm và thực tế là xung đột vẫn chưa kết thúc.

Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan Lipavsky cho biết ông hoan nghênh nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông Trump, nhưng đồng thời cảnh báo không nên quá tin tưởng vào các nỗ lực của Nga.

“Nếu Nga thực sự mong muốn hòa bình ở Ukraine, họ đã không tấn công Ukraine trong suốt cả ngày 15/8”, ông Lipavsky nói.