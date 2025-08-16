Động thái của ông Zelensky sau khi ông Trump nói nhất trí “phần lớn” với ông Putin về trao đổi lãnh thổ

Ông Zelensky gặp ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan vào ngày 25/6/2025. Ảnh: AFP.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/8 cho biết ông đã có một “cuộc điện đàm dài và có ý nghĩa” dài khoảng 90 phút với ông Trump. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump gặp ông Putin ở Alaska.

“Ông Trump đã thông tin cho tôi về cuộc gặp thượng đỉnh của ông ấy với Tổng thống Nga, về những điểm chính của cuộc trao đổi”, ông Zelensky cho biết. “Tôi sẽ nói rõ toàn bộ chi tiết liên quan việc chấm dứt xung đột với Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 18/8. Xin cảm ơn lời mời”.

Tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Putin nhận được sự tiếp đón thân thiện. Cả hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ mô tả cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng”. Dù chưa có thỏa thuận nào về Ukraine, ông Trump nói hai bên đã tiến gần hơn tới việc giải quyết xung đột, đồng thời kêu gọi ông Zelensky “hãy đi đến một thỏa thuận”.

Trả lời trên đài Fox News, ông Trump tiết lộ một phần nội dung hội đàm với ông Putin, cho biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ.

“Vấn đề đó (nhượng bộ lãnh thổ) là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán và nhất trí phần lớn. Cuộc gặp với ông Putin diễn ra rất nồng ấm. Tôi nghĩ đã tới lúc kết thúc điều này và Ukraine phải đồng ý với việc đó", ông Trump nói.

Cũng trong ngày 16/8, Tổng thống Ukraine cho biết ông ủng hộ đề xuất của ông Trump về một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhắc lại việc Kiev mong muốn các nước phương Tây châu Âu tham gia vào mọi giai đoạn đàm phán, để đảm bảo Ukraine nhận được những cam kết an ninh chắc chắn với sự bảo trợ của Mỹ.

“Chúng tôi đã trao đổi về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky nói về cuộc điện đàm với ông Trump.

Lần gần nhất ông Zelensky tới Nhà Trắng gặp ông Trump là vào cuối tháng 2/2025. Cuộc gặp khi đó biến thành một màn tranh luận nảy lửa. Buổi họp báo chung bị hủy bỏ và ông Zelensky phải rời Mỹ ngay sau đó.