Vụ bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn: Phát hiện thi thể trên sông tại Lào

Tối 11/8, Công an xã Mường Hung (Sơn La) xác nhận bé trai nói trên tử vong do đuối nước.

Hiện, gia đình đã xuống Cửa khẩu Chiềng Khương làm thủ tục đưa thi thể cháu bé về an táng theo phong tục địa phương.

Camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của bé trai 5 tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, 16h00 ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh L.V.P (trú tại bản H8, xã Mường Hung) về việc con trai anh là L.Q.K (5 tuổi), rời khỏi nhà vào khoảng 14h32 cùng ngày.

Thời điểm đó, cả nhà đi vắng nên bé K. ở nhà cùng chị gái. Theo camera ghi lại, khi chị gái đang ngủ, K. đã đi khỏi nhà theo hướng cổng sau do cổng trước bị khoá.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm cháu K. nhưng không có kết quả.