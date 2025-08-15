'Việt Nam không thể ngồi yên khi Cuba gặp khó khăn'

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", kéo dài 65 ngày. Chương trình kêu gọi toàn dân chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Tính đến trưa 15/8, số tiền quyên góp đạt gần 140 tỷ đồng, vượt hơn 200% mục tiêu ban đầu dù chương trình mới khởi động hai ngày. VnExpress phỏng vấn ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, điều hành công việc của Trung ương Hội, về ý nghĩa và kế hoạch của hoạt động này.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Sơn Hà

- Vì sao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định phát động cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba vào thời điểm này, thưa ông?

- Năm 2025 là Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây cũng là thời điểm mà Cuba đang đối diện những thử thách nghiêm trọng như hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 và thiên tai, cấm vận kéo dài.

Trước bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước giao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức cuộc vận động quy mô toàn quốc trong 65 ngày, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ. Đây không chỉ là hoạt động nhân đạo, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc, gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Việt Nam không bao giờ quên Cuba; Việt Nam mãi ở bên Cuba, cũng như Cuba luôn ở bên Việt Nam".

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, giáo dục, tuyên truyền cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, về tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã gìn giữ, vun đắp suốt 65 năm qua.

- Cuba đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nào về kinh tế - xã hội và đời sống người dân?

- Cuba trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế suy giảm sâu, trong khi các trận động đất, bão, lũ từ năm 2024 đến nay gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và đời sống.

Nhiều nhà máy điện hư hỏng, nguồn cung năng lượng suy kiệt, buộc nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, trường học và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hệ thống y tế thiếu hụt thuốc men, vật tư thiết yếu; nhiều bệnh nhân phải chờ đợi hoặc điều trị trong điều kiện hạn chế về thiết bị.

Nguồn lương thực, thực phẩm cũng khan hiếm do gián đoạn sản xuất và tác động từ chính sách cấm vận, khiến giá cả leo thang, đời sống đặc biệt khó khăn với nhóm yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em.

Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, ngày 13/8. Ảnh: VGP

- Để đảm bảo nguồn viện trợ đến đúng nơi, đúng người, cơ chế phối hợp giữa Việt Nam và Cuba sẽ được thực hiện thế nào?

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, và ở Cuba có Hội Chữ thập đỏ Cuba. Trước khi triển khai, chúng tôi đã có các cuộc họp trực tuyến với Hội Chữ thập đỏ Cuba và Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Văn phòng khu vực Mỹ La Tinh của Hiệp hội.

Tinh thần của Hội Chữ thập đỏ là triển khai mọi chương trình vận động, tiếp nhận và chuyển viện trợ tới Cuba một cách minh bạch, công khai để toàn thể nhân dân theo dõi. Hội Chữ thập đỏ Cuba sẽ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân phối và thông tin đầy đủ đến người dân Việt Nam, bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

- Chỉ sau 48 giờ phát động, chương trình đã đạt hơn 200% mục tiêu ban đầu. Ông nhìn nhận kết quả này ra sao và kỳ vọng gì cho chặng đường tiếp theo?

- Ngay sau khi phát động, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, học sinh, sinh viên và kiều bào ở khắp nơi đã tích cực hưởng ứng. Chỉ trong 30 giờ, chương trình chạm mốc tối thiểu 65 tỷ đồng; sau 48 giờ, con số gần 140 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mục tiêu ban đầu. Kết quả này không chỉ phản ánh tình cảm đặc biệt mà người dân Việt Nam dành cho Cuba, mà còn thể hiện niềm tin vào công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chương trình sẽ diễn ra trọn 65 ngày, kết thúc ngày 16/10, với kỳ vọng tiếp tục nhận thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ. Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước đồng hành để chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba vượt xa kỳ vọng, góp phần làm rạng ngời tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thành công bước đầu này cũng là minh chứng cho khả năng huy động sức mạnh cộng đồng của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế. Khi một chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, có thông điệp rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và sự hưởng ứng của nhân dân, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Chúng tôi mong tình cảm, tinh thần nhân ái ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, để các chương trình nhân đạo khác - từ hỗ trợ người dân vùng thiên tai, dịch bệnh, đến hiến máu, chăm lo trẻ em nghèo, hỗ trợ ngư dân khó khăn - tiếp tục nhận được sự tham gia rộng rãi, hiệu quả của cộng đồng.

Ông Fidel Castro đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại La Habana (10/7/1993). Ảnh: TTXVN

- Ở góc độ cá nhân, điều gì thôi thúc ông quyết tâm thực hiện thật tốt cuộc vận động này?

- Tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên cùng những câu chuyện về Cuba và nghĩa cử cao đẹp mà nước bạn dành cho Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ, Cuba không tiếc bất cứ điều gì, sẵn sàng hy sinh, hỗ trợ Việt Nam. Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro vượt vĩ tuyến 17 thăm Quảng Trị, tuyên bố "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã in sâu trong tâm trí tôi.

Năm 1985, tôi may mắn được Nhà nước cử sang Cuba du học, sau đó công tác tại phái đoàn Việt Nam ở Cuba. Trong suốt thời gian ấy, mỗi khi nói mình là người Việt Nam, tôi luôn nhận được tình cảm chân thành từ người dân, bạn bè Cuba, kể cả những người chưa từng quen biết.

Những trải nghiệm và ký ức ấy thôi thúc tôi, cũng như toàn thể Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nỗ lực hết sức để khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc; tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "giúp bạn chính là giúp mình" của nhân dân Việt Nam. Khi nhân dân Cuba khó khăn, chúng ta không thể ngồi yên.

Tôi tin rằng trong trái tim mỗi người Việt Nam, nhân dân Cuba và đặc biệt là lãnh tụ Fidel Castro luôn giữ vị trí đặc biệt. Điều thôi thúc chúng ta hôm nay là biến tình cảm ấy thành hành động cụ thể, thiết thực; để những giá trị cao đẹp không chỉ sống trong ký ức, mà tiếp tục được bồi đắp bằng sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Với nghĩa tình đó, việc chung tay hỗ trợ Cuba hôm nay cũng chính là gìn giữ và tiếp nối di sản của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.