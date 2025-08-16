Thủ đô Washington D.C. kiện chính quyền ông Trump

Ngày 15-8, Tổng chưởng lý thủ đô Washington D.C. (Mỹ) – ông Brian Schwalb đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tòa án liên bang, liên quan việc chính quyền Trump ra lệnh tiếp quản lực lực cảnh sát thủ đô nhằm trấn áp tội phạm, theo hãng tin AFP.

Đầu tuần này, chính quyền ông Trump quyết định đặt lực lượng cảnh sát thủ đô Washington dưới sự kiểm soát của chính phủ liên bang, đồng thời điều động 800 lính Vệ binh Quốc gia đến các đường phố của thành phố nhằm kiểm soát tội phạm. Hôm 14-8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã ban hành lệnh bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy Terry Cole giữ nhiệm vụ tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô.

Các thành viên thuộc Bộ An ninh Nội địa và lực lượng cảnh sát thủ đô Washington D.C. tại một trạm kiểm soát giao thông ở Washington (Mỹ) hôm 13-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Schwalb gọi hành vi này là “sự tiếp quản thù địch”. Ông cũng viết trong đơn kiện rằng luật liên bang quản lý thủ đô "không cho phép hành vi chiếm đoạt trắng trợn quyền lực của thủ đô đối với chính quyền của mình".

"Các bị cáo đã chiếm đoạt quyền kiểm soát hoạt động của lực lượng cảnh sát thủ đô một cách bất hợp pháp, bao gồm việc nắm giữ các vị trí trong chuỗi chỉ huy và ban hành các chỉ thị chính sách cho lực lượng này" – ông Schwalb viết.

Ông Schwalb cũng yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời đối với lệnh của bà Bondi và đề nghị tòa án tuyên bố rằng sắc lệnh hành pháp của ông Trump vượt quá thẩm quyền của ông đối với thủ đô Washington D.C.

"Bằng việc tuyên bố tiếp quản lực lượng cảnh sáy một cách thù địch, chính quyền đang lạm dụng thẩm quyền hạn chế, tạm thời của mình theo Đạo luật Tự quản, xâm phạm quyền tự quản của thủ đô và gây nguy hiểm cho sự an toàn của cư dân và du khách tại đây" – ông Schwalb viết trên mạng xã hội.

Hiện phía chính quyền Tổng thống Trump chưa bình luận về đơn kiện này.