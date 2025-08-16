Đại sứ Cuba vô cùng xúc động vì tình cảm của nhân dân Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: ĐSQ Cuba

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ vô cùng xúc động khi đông đảo người dân Việt Nam tham gia chiến dịch vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội khác.

Đại sứ cho rằng điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết sâu sắc được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước, khởi nguồn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.

“Tôi biết rằng nhiều người Việt Nam coi đây là cách bày tỏ lời cảm ơn, mong muốn đáp lại sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn trước đây. Và tôi thấy vô cùng biết ơn về điều đó”, Đại sứ chia sẻ.

Bình luận về những con số thay đổi nhanh và vượt qua kỳ vọng, Đại sứ Polanco cảm nhận rằng “chiến dịch này đã chạm đến tận đáy lòng người dân Việt Nam, thể hiện lòng hảo tâm, sự vị tha và dũng cảm của họ đối với một đất nước cách xa hàng ngàn dặm”, trong bối cảnh Cuba đang chịu nhiều khó khăn vất vả vì các biện pháp bao vây trừng phạt kéo dài suốt 6 thập kỷ.

3 khó khăn lớn

Các biện pháp bao vây trừng phạt đang gây cản trở nghiêm trọng cho việc bảo đảm cuộc sống người dân và phát triển kinh tế của Cuba.

Đại sứ Polanco cho biết, hơn 90% sản lượng điện của Cuba được sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch. Cuba tự sản xuất một phần nhu cầu năng lượng, nhưng không đủ nên phải nhập khẩu một lượng nhiên liệu đáng kể để vận hành nhà máy nhiệt điện.

Các biện pháp bao vây cấm vận khiến Cuba bị hạn chế cả về nguồn nhập khẩu nhiên liệu, cùng với những hạn chế về bảo trì, sửa chữa nhà máy nhiệt điện. Những điều đó khiến ngành sản xuất năng lượng của Cuba gặp rất nhiều khó khăn. Hậu quả là nhiều dịch vụ thiết yếu cho người dân không được đảm bảo.

Cuba đang xây dựng kế hoạch đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo để tăng thêm nguồn cung điện và giảm phụ thuộc vào nhiệt điện.

Cuba phải nhập khẩu một lượng lương thực lớn, nhưng hoạt động này cũng bị ảnh hưởng vì nguồn tài chính hạn chế, khiến nhu cầu thực phẩm của người dân chưa được đảm bảo.

Sản xuất lương thực cần nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu… Nguồn vật tư và nguyên liệu hạn chế làm giảm khả năng sản xuất lương thực.

Đại sứ cho biết, Cuba đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam với dự án đầu tư sản xuất lúa gạo năng suất cao ở Cuba. Ông cho biết, dự án này sẽ góp phần đáng kể giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực.

Một vấn đề quan trọng khác là nguồn cung thuốc chữa bệnh.

Ngành công nghiệp dược phẩm của Cuba sản xuất hơn 60% lượng thuốc men cần thiết cho người dân. Nhưng Cuba hiện nay gặp phải những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung và nguyên liệu thô để sản xuất dược phẩm.

Đại sứ cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia tiếp nhận các sản phẩm công nghệ sinh học từ Cuba. Tới đây, Việt Nam sẽ tiếp nhận và sản xuất trực tiếp, sau khi công ty liên doanh sản xuất dược phẩm sinh học Việt Nam - Cuba được thành lập tại Việt Nam.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba được phát động vào dịp kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chương trình được phát động từ ngày 13/8, đến ngày 16/8 đã có khoảng 1,15 triệu lượt người tham gia đóng góp, với số tiền ủng hộ lên đến gần 250 tỷ đồng. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 16/10.