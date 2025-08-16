Người Cuba cảm kích tấm lòng của Việt Nam

"Lúc đó tôi không tin vào mắt mình. Người Việt quyên góp được tới 65 tỷ đồng, tức 2,5 triệu USD sau 30 giờ thì chắc chắn đã dành rất nhiều tình cảm cho Cuba", Yaxiel Darío Almaguer Laurente, 33 tuổi, nói.

Chàng trai Cuba chia sẻ thông tin này vào nhóm đồng hương và nhận được hàng chục phản hồi tương tự. Tất cả đều vui mừng và gọi Việt Nam là "những người anh em tốt bụng và nồng hậu".

Yaxiel Darío Almaguer Laurente đã ở TP HCM từ đầu năm 2024. Anh là nhạc công piano trong ban nhạc Living Cuba ở khách sạn Caravelle Saigon, quận 1, TP HCM.

Những ngày qua, trong mỗi cuộc gọi về gia đình ở Cuba, anh cảm nhận tình hình căng thẳng. Yaxiel sinh ra ở Isla de la Juventud, hòn đảo nhỏ phía tây Cuba, nhưng sau đó di cư đến thủ đô Havana. Gia đình họ hơn 20 người, gồm bố mẹ, ba anh em, ông bà và các cháu đang trải qua những ngày vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Điện là vấn đề cấp bách nhất, nhiều nơi mất điện hơn 24 giờ liên tục, một số tỉnh chỉ có điện 2-3 giờ mỗi ngày. Nhà bếp im ắng, thực phẩm hỏng, không quạt hay điều hòa khiến không khí oi bức và giấc ngủ chập chờn. Người già và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Yaxiel được người thân ở quê nhà cho biết, nguyên nhân chính là các nhà máy nhiệt điện ở Cuba quá cũ và thiếu nhiên liệu. Người dân khó mua thực phẩm, xếp hàng chờ từng món đồ thiết yếu, trong khi các xung đột nhỏ xuất hiện thường xuyên trong cộng đồng.

Khi Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba để kỷ niệm 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người Cuba ở TP HCM.

Anh Yaxiel Darío Almaguer Laurente ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Yaxiel cho biết cộng đồng người Cuba ở TP HCM có khoảng 100 người, đa số làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật chơi nhạc, vũ công, một số dạy tiếng Anh. "Chúng tôi khác nhau về quê quán, nghề nghiệp nhưng có điểm chung là cùng lớn lên với hình ảnh người Cuba và người Việt là anh em", Yaxiel nói.

Ở Việt Nam, bất cứ nơi nào anh đến, chỉ cần nói là người Cuba là nhận được nhiều tình cảm và sự chào đón. "Tinh thần nhân ái rất cao nên họ mới ủng hộ số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy".

Tinh thần mà Yaxiel đề cập được thể hiện trong chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Chương trình kéo dài 65 ngày từ 13/8 đến 16/10, nhằm huy động vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp Cuba vượt khó do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận. Chỉ sau 30 giờ, chương trình đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng và vẫn tiếp tục tăng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ lịch sử và tình cảm sâu sắc giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Mọi người chia sẻ những câu chuyện từ thời chiến tranh, các hoạt động hợp tác y tế và hỗ trợ lẫn nhau qua các thời kỳ. Hình ảnh chủ tịch Fidel Castro với tuyên bố lịch sử "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" hay các chiến dịch y tế, việc Cuba sẵn sàng cung cấp vaccine cho Việt Nam trong đại dịch đều khiến người Việt cảm thấy gắn bó trực tiếp và muốn tham gia hành động hỗ trợ.

Việc người dân Việt Nam đồng lòng hỗ trợ Cuba không chỉ mang giá trị vật chất mà còn phản ánh tinh thần cộng đồng, sự gắn kết và trách nhiệm xã hội, minh chứng cho lòng nhân ái, sự đồng cảm và tính quốc tế cao đẹp.

Khảo sát của Mastercard về Chi tiêu Đạo đức và Quyên góp Từ thiện cũng cho thấy 78,5% người Việt Nam từng tham gia quyên góp, dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, vượt xa hai vị trí tiếp theo là Thái Lan 66,3% và Hong Kong 60,2%.

Anh Yurislandy Chacon Queralta chơi nhạc ở một khách sạn quận 1, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Yurislandy Chacon Queralta, 36 tuổi, sống ở Việt Nam 10 tháng nhưng luôn cảm thấy như ở nhà, học được tinh thần tương trợ của người Việt.

Giữa tháng 5, xe máy của anh chết máy giữa đường, buộc phải dắt bộ, nhiều người lạ đã vây lại hỏi han. Họ đề nghị giúp đỡ, trong đó có một người đàn ông đã kéo xe giúp anh đến tận nhà hơn 7 km mà không nhận tiền. "Giúp đỡ người lạ không vụ lợi chính là tính cách người Việt Nam", anh nói.

Yurislandy cho biết quê hương anh đang trải qua khủng hoảng nhiên liệu, thiếu lương thực và năng lượng. Sự giúp đỡ của người Việt lúc này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tạo động lực, tác động tích cực đến cộng đồng và giúp ưu tiên những nhu cầu thiết yếu.

Theo chàng trai Cuba, đây là minh chứng của "tình anh em" và mối quan hệ bạn bè lâu bền giữa hai quốc gia. Khi quan sát người Việt, anh nhận thấy nhiều điểm tương đồng với người Cuba. Tình hữu nghị sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Fidel Castro từng vun đắp vẫn còn tồn tại đến nay.

Martinez Vega Maikel, chàng trai Cuba sống tại TP HCM 9 năm, trong lần về thăm quê gần nhất đã nhận thấy nhiều thiếu thốn bao trùm cuộc sống. Người dân thiếu thuốc men, thực phẩm, điện chỉ có vài giờ mỗi ngày, trường học thiếu nguồn lực, bệnh viện trong điều kiện kém. Dân số Cuba già đi do sự di cư liên tục của người trẻ.

"Tôi đau lòng khi nhìn thấy quê hương trong tình cảnh này", anh nói. Maikel luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai, đặc biệt sau khi kết hôn với cô gái Việt cuối năm 2024.

Một lần, anh gặp cảnh sát giao thông dừng kiểm tra giấy tờ. Khi thấy hộ chiếu Cuba của anh, những người cảnh sát nói "Chúng ta là anh em từ nhiều năm trước" và ôm anh thân mật.

Vợ anh, Yến Nhi, 29 tuổi, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, biết đến chiến dịch gây quỹ và gửi bài báo cho Maikel. Anh đã xúc động và cho rằng chỉ những người anh em mới giúp dân tộc mình như vậy.

"Việc người Việt ủng hộ Cuba khiến tôi tràn đầy biết ơn", anh Maikel nói.