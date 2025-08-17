Ông Medvedev bình luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Gặp ông Trump, ông Putin được cho là đã “hóa giải” tình thế Nga bị phương Tây cô lập (ảnh: Getty)

Bình luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin, ông Medvedev hôm 16/8 nhận định, thành công lớn nhất là các bên đã “khôi phục kênh đối thoại thượng đỉnh” một cách “bình thường, không có tối hậu thư hay đe dọa”.

Trong cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ, ông Putin đã nêu chi tiết với ông Trump về các điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột. Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cũng từ bỏ việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, mặc dù như ông Medvedev lưu ý, quyết định này có thể chỉ là tạm thời.

“Sau khoảng 3 giờ đàm phán, Tổng thống Mỹ đã từ chối gia tăng áp lực lên Nga. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại”, ông bình luận trên Telegram.

Theo ông Medvedev, hội nghị thượng đỉnh ở Alaska đã chứng minh rằng các bên có thể đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, ngay cả trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Nga và Mỹ cũng nhất trí rằng, Ukraine và châu Âu có trách nhiệm giải quyết xung đột.

Đồng quan điểm trên, ông Andrei Klishas – nghị sĩ cấp cao thuộc đảng Nước Nga thống nhất – cho rằng, hội nghị thượng đỉnh hôm 15/8 là chiến thắng của Nga và là thất bại đối với Ukraine, cũng như một số nước châu Âu, những nước yêu cầu Nga phải ngừng bắn trước khi đàm phán.

“Cuộc họp ở Alaska khẳng định mong muốn của Nga về hòa bình lâu dài và công bằng”, ông Klishas nói.

“Nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt có thể được hoàn thành bằng biện pháp quân sự hoặc ngoại giao”, ông Klishas nói.

Theo ông Klishas, một “cấu trúc an ninh mới cho châu Âu và quốc tế” đã được đưa vào chương trình nghị sự, và các bên “phải chấp nhận nó”.

Ukraine thất vọng?

Ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Ukraine, hôm 16/8 nói với Reuters rằng, tình hình không có nhiều thay đổi sau hội nghị thượng đỉnh.

“Đúng như chúng tôi dự đoán, chẳng có gì xảy ra. Không có kết quả nào, và các bên vẫn giữ nguyên lập trường. Ông Putin không lùi bước trước tối hậu thư. Ông Trump muốn chứng minh mình là một nhà đàm phán tài giỏi, nhưng không có kết quả”, ông Klishas nói.

Tuy nhiên, ông Klishas cũng thừa nhận rằng, ông Putin đã đưa Nga thoát khỏi tình trạng bị phương Tây cô lập suốt nhiều năm qua. Và Ukraine dường như cũng tránh khỏi “kịch bản tệ nhất”, khi không bị gây sức ép, buộc phải chấp nhận các nhượng bộ về lãnh thổ.

Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ có chuyến thăm Mỹ và gặp ông Trump.

“Chúng tôi sẽ thảo luận mọi chi tiết liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Tôi rất biết ơn vì lời mời này”, ông Zelensky bình luận trên X.

Phát biểu hôm 16/8, nghị sĩ Nga Sergei Mironov cho rằng Mỹ nên áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu Tổng thống Ukraine từ chối chấp nhận những đường hướng mà ông Trump – ông Putin nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

“Ông Trump cần thể hiện khả năng lãnh đạo và đưa cho ông Zelensky lựa chọn: Chấp nhận thỏa thuận hòa bình hoặc từ chức”, ông Mironov nói.