Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Từ việc không khởi tố vụ án đến nhiều cán bộ bị khởi tố

Liên quan vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong, sau đó 4 cán bộ bị khởi tố, Báo Người Lao Động tóm tắt toàn bộ diễn biến vụ án như sau:

Từ việc không khởi tố vụ án

Ngày 4-9-2024: Ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Vĩnh Long) điều khiển xe tải đã vượt 1 ô tô bán tải đang di chuyển dừng vào lề, nên đã lấn sang lề trái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong. Ảnh: MXH

Lúc này, em T.N.X.N điều khiển xe đạp điện (theo hướng ngược lại với xe tải) dừng lại khi thấy xe tải lấn về phía đường mình đang di chuyển. Phía sau, xe đạp điện của em N.N.B.Tr chở theo em L.M.Ng đã va chạm vào xe của N. Em Tr. ngã ra đường, bị xe tải của ông T. cán qua người dẫn đến tử vong.

Ngày 26-12-2024: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 760/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án vì "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17-1-2025: VKSND huyện Trà Ôn hủy bỏ quyết định số 760/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha Tr.).

Ngày 23-1-2025: Công an huyện Trà Ôn lại ra quyết định số 73/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án, lần này với lý do "không có sự việc phạm tội".

Ngày 10-2-2025: VKSND huyện Trà Ôn bác khiếu nại của ông Phúc, giữ nguyên quyết định số 73/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 28-4-2025: Ông Phúc nổ súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, ông T. bị thương nặng nhưng qua cơn nguy kịch.

Các cơ quan tố tụng vào cuộc

Ngày 29-4-2025: Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30-4-2025: Bộ Công an chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi của ông Phúc và vụ tai nạn ngày 4-9-2024 cũng như quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Ngày 6-5-2025, điều tra viên của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong

Ngày 2-5-2025: Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hồ sơ và xác định hành vi điều khiển ô tô tải của tài xế T. có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định số 73/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án của Công an huyện Trà Ôn.

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án "giết người" liên quan vụ ông Phúc bắn tài xế T. rồi tự sát.

Ngày 3-5-2025: VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định số 73/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án, theo yêu cầu của VKSND Tối cao.

Ngày 6-5-2025: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao gặp gia đình em Tr. tìm hiểu về vụ tai nạn cũng như yêu cầu của thân nhân. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao còn gặp một số nhân chứng, kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 7-5-2025: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn trên.

Ngày 26-5-2025, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm về vụ việc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Tháng 8-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế T.

Từ tháng 9-2025 đến tháng 2-2026, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã 3 lần ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa thu thập đủ tài liệu, chứng cứ.

Nhiều cán bộ bị khởi tố

Ngày 26-3, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh (cựu Phó Thủ trưởng và nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ). Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Việt và Khanh.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với Ly và Cảnh. Ảnh: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Ngày 24-4, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ) và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".