Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Thông báo mới từ Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Liên quan đến vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong, ngày 15-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng đã ký thông báo "kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm" gửi bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) cùng luật sư.

Theo đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm việc với gia đình em Tr. vào tháng 5 vừa qua

Ngày 7-11, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Vì vậy, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm như sau: Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 13-11 vừa qua, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 07 /QĐ-VKSTC-C1(P6) để chờ kết quả việc cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan từ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân" mà em Tr. là nạn nhân.