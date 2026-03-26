Vụ khởi tố 2 cựu cán bộ công an ở Vĩnh Long: Gia đình nữ sinh nói gì?

Liên quan đến vụ tai nạn làm em N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong, ngày 26-3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Phó Thủ trưởng và nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long) cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Trao đổi với phóng viên, bà N.T.H (ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long; mẹ ruột nữ sinh Tr.) cho biết bà vừa được điều tra viên của VKSND Tối cao gọi điện thông báo về việc khởi tố 2 cựu cán bộ nói trên. Bà bày tỏ vui mừng vì thời gian dài gửi đơn, đến nay đã có kết quả bước đầu.

"Gia đình đã kiên trì gửi hàng ngàn lá đơn từ địa phương đến Trung ương suốt thời gian qua để tìm công lý cho con mình. Tôi hy vọng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đúng người đúng tội đối với tất cả những cá nhân liên quan trong vụ án" – bà Hiền chia sẻ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư TP HCM (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình cháu Tr.), ông đã tiếp cận vụ án, cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ cho điều tra viên, hỗ trợ gia đình kiến nghị với cơ quan chức năng. Do vụ án kéo dài, gia đình em Tr. chịu nhiều áp lực. Gia đình thường nhắn tin, gọi điện hỏi về tiến độ nhưng luật sư cũng chỉ động viên và chờ cơ quan chức năng.

Bà H. đau đớn lật từng trang tập của con gái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.

Sau nhiều lần tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 26-3-2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024, có căn cứ xác định tài xế N.V.B.T có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế T.