Quốc hội đồng ý có thêm một ngày nghỉ lễ, được hưởng nguyên lương

Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội quyết nghị ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Trong ngày này, người dân cũng được miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Về ngày Văn hóa Việt Nam, có ý kiến cho rằng quy định “người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương” cần quy định lại Bộ luật Lao động để đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Lý giải quan điểm này trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết để đảm bảo thể chế kịp thời Nghị quyết 80 được triển khai thực hiện ngay, Chính phủ xin giữ nguyên quy định Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong nghị quyết.

Đồng diễn áo dài tại TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 (tháng 10), để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Miễn, giảm thuế và nhiều ưu đãi cho phát triển văn hóa

Về nguồn lực phát triển văn hóa, mỗi năm, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Quốc hội khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Hàng loạt cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa cũng vừa được Quốc hội quyết định bằng việc thông qua nghị quyết này.

Trong đó, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp.

Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa.

Ngoài ra, Quốc hội miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng quy định nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài được tổ chức, cá nhân mua, đấu giá, đưa về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận để trưng bày hoặc tặng, cho, chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước, được miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Chính quyền địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản theo tiêu chí do Chính phủ quy định được quyết định các cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí trên địa bàn đối với hoạt động nhằm mục đích khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, theo Nghị quyết, Nhà nước thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương.

Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Chính phủ trong báo cáo giải trình tiếp thu cho biết sẽ quy định tại văn bản hướng dẫn chi tiết các nội dung về cơ chế quản trị, phương thức huy động vốn, tỷ lệ tham gia của Nhà nước và khu vực tư nhân cũng như trách nhiệm của các chủ thể liên quan khi hình thành quỹ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ để nghiên cứu, tiếp tục thực hiện hoặc có đề xuất phù hợp.