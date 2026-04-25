Mỹ tiếp tục công bố hình ảnh chặn bắt tàu Iran gần eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) công bố hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta và một tàu mang cờ Iran được cho là đang cố gắng đi vào một cảng ở Iran, hôm 24/4. Theo đó, tàu khu trục dường như chặn bắt tàu Iran gần eo biển Hormuz.

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta (DDG 115) thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran chống lại một tàu mang cờ Iran đang cố gắng đi vào một cảng ở Iran, ngày 24/4”, CENTCOM viết.

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ điều hướng lại ít nhất 33 tàu từ khi Nhà Trắng áp lệnh phong tỏa vào ngày 13/4.

Trong các diễn biến mới nhất, theo Nhà Trắng, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Pakistan vào 25/4 để đàm phán với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Pakistan để gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải, nhưng Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc có cuộc gặp trực tiếp với Mỹ, đánh dấu trường hợp mới nhất về những thông điệp trái ngược từ Washington và Tehran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền “thấy một số tiến triển” từ phía Iran. Bà nói: “Tất cả mọi người sẽ trong tình trạng sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần thiết”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chỉ trích các đồng minh châu Âu, nói rằng cuộc đối đầu ở eo biển Hormuz “là cuộc chiến của họ nhiều hơn là của chúng tôi”.

Israel sẽ tiếp tục tấn công “bất kỳ mối đe dọa nào” ở Lebanon, theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người cho biết Hezbollah đang cố gắng phá hoại tiến trình hòa bình trong thời gian gia hạn ngừng bắn 3 tuần. Cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mong manh, được gia hạn 3 tuần sau các cuộc đàm phán tại Mỹ, quy định rằng Israel được phép thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết để tự vệ”. Trong những tuyên bố đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn, Hezbollah cho biết thỏa thuận này “không có ý nghĩa gì trước những hành động thù địch liên tục của Israel”.