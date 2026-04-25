Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc "làm ăn với Iran"

Theo hãng tin AP, hôm 24-4 chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với một nhà máy lọc dầu lớn của Trung Quốc và khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu tham gia vận chuyển dầu của Iran.

Động thái này đã hiện thực hóa lời đe dọa của chính quyền ông Donald Trump về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty và quốc gia làm ăn với Iran.

Đây cũng là một phần trong chiến dịch tăng cường tổng thể nhằm cắt đứt nguồn thu chính của Iran là xuất khẩu dầu mỏ, bên cạnh việc phong tỏa ở eo biển Hormuz.

Các lệnh trừng phạt này được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ làm nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran ở biển Ả Rập, gần eo biển Hormuz, vào ngày 16-4 vừa qua - Ảnh: CENTCOM

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan vào ngày 25-4 để tiếp tục đàm phán với Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karolien Leavitt cho biết hai đặc phái viên sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi.

“Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc đối thoại hiệu quả và hy vọng sẽ giúp tiến tới một thỏa thuận” - bà Leavitt nói.

Phó Tổng thống JD Vance sẽ không tham gia chuyến công tác nhưng vẫn "tham gia rất sâu vào công việc". Ông và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần thiết, theo bà Leavitt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có mặt tại Islamabad. Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Esmael Baqaei cho biết trên X rằng “Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”.

Thay vào đó, phía Iran muốn Pakistan làm trung gian, chuyển tiếp các thông điệp từ 2 phái đoàn Mỹ - Iran.