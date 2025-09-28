Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án xảy ra vào tối 26/9 tại Phú Thọ đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20h10, tại Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu), đối tượng Vũ Phương Nhung đã dùng dao nhọn đâm vợ là chị C.T.Y. (SN 1995) và anh N.V.N. (SN 1988) khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến phường Vân Phú và đâm anh N.T.Đ. (SN 1985), khiến nạn nhân này tử vong sau đó tại bệnh viện.

Để làm rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến vụ án, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Đối diện khung hình phạt cao nhất

Phân tích về vụ việc, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

"Đối tượng thực hiện hành vi trong cơn cuồng nộ, rất manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi sát hại liền một lúc 3 mạng người. Hành vi này sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết từ 2 người trở lên, có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm," Luật sư Cường phân tích.

Với những tình tiết tăng nặng này, đối tượng Vũ Phương Nhung sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện trường vụ án tại Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) tối 26/9.

Ngoài trách nhiệm hình sự có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình thì đối tượng gây án này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự đã gây ra cho nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, cho nạn nhân trước khi chết, chi phí mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân bước đầu cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn cá nhân, do ghen tuông nên đối tượng này đã thực hiện hành vi giết người. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đồng thời xác định hậu quả mà đối tượng này đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

"Đối tượng hoàn toàn đủ tuổi và năng lực nhận thức, biết rõ dao nhọn là hung khí có tính sát thương cao, có thể tước đoạt tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi do ghen tuông. Do đó, việc cơ quan điều tra khẩn trương bắt giữ đối tượng để xử lý là hoàn toàn có căn cứ và cần thiết," Luật sư Cường nhấn mạnh.

Bài học đắt giá về kỹ năng sống và kiểm soát cảm xúc

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, những vụ án mạng đau lòng như thế này là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về cách ứng xử và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn do ghen tuông.

Thực tế cho thấy, khi mâu thuẫn xảy ra thì không phải ai cũng biết kiểm soát cảm xúc, biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn phù hợp với quy định của pháp luật. Khi mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết kịp thời, cứ ngày càng tích tụ, đặc biệt là khi ghen tuông hoặc với những người có tính ghen, hay ghen tuông mù quáng, ích kỷ phải cố chấp thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xung đột.

Đối tượng Vũ Phương Nhung (áo khoác đen) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Mâu thuẫn tích tụ kéo dài có thể dẫn đến ức chế cảm xúc, khi đến đỉnh điểm, suy nghĩ không thấu đáo, tư tưởng trả thù, "đạp đổ" xuất hiện từ những cảm xúc tiêu cực dồn nén có thể khiến những người trong cuộc trở nên hung ác, tàn bạo và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

"Khi mâu thuẫn xảy ra, các bên cần hết sức bình tĩnh. Việc kiểm soát cảm xúc là cực kỳ cần thiết. Nếu không thể tự giải quyết, có thể nhờ đến gia đình, bạn bè hoặc các tổ chức hòa giải. Ly hôn một cách văn minh là giải pháp tốt nhất khi hôn nhân không thể cứu vãn, thay vì lựa chọn hành vi bạo lực để rồi gây ra bi kịch," Luật sư Cường chia sẻ.

Để giảm thiểu những vụ việc tương tự, Luật sư Cường cho rằng, vấn đề giáo dục đạo đức, pháp luật và đặc biệt là kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho người trẻ là vô cùng quan trọng.

"Những vụ việc như thế này là bi kịch trong cuộc sống, người phụ nữ đã tử vong, kéo theo 2 người đàn ông khác cũng tử vong, người chồng gây ra án mạng với nhiều người có lẽ cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Nỗi đau, sự bất hạnh tan thương trùm lên nhiều gia đình và nhiều đứa trẻ mất cha, mất mẹ, phải đối mặt với một tương lai rất khó khăn, mờ mịt...

Bởi vậy, vấn đề nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng người khác, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng sống và tuân thủ những chuẩn mực đạo đức xã hội là những vấn đề quan trọng để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", Luật sư Cường nhấn mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.