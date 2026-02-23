Diễn biến mới vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 23-2, luật sư Nguyễn Duy (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình nữ sinh N.N.B.Tr.), cho biết Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm về vụ việc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn: MXH

Trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao nhận được nguồn tin tố giác tội phạm với nội dung: Tố cáo một số cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, đã có hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành giải quyết tố giác này.

Ngày 6-2 vừa qua, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao gửi thông báo cho gia đình nữ sinh Tr. cùng luật sư về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Theo đó, trong quá trình giải quyết, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã gửi công văn đến các ngân hàng để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đối tượng đang xác minh.

Do thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả.