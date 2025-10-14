Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông nhưng cơ quan chức năng không khởi tố vụ án. Sau đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột Tr.) đã bắn tài xế rồi tự sát, gây xôn xao dư luận.

Báo Người Lao Động điểm lại toàn cảnh diễn biến vụ án và tiến độ giải quyết của các cơ quan tố tụng:

Không khởi tố vụ án, người cha bắn tài xế

Ngày 4-9-2024: Ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 đã vượt ô tô bán tải biển số 61C.567.14 - đang di chuyển dừng vào lề - nên đã lấn sang lề trái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn: MXH

Lúc này, em T.N.X.N điều khiển xe đạp điện (di chuyển theo hướng chiều ngược lại với xe tải) dừng lại khi thấy xe tải lấn về phía đường em đang chạy. Phía sau, xe đạp điện của em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ)) chở L.M.Ng đã va chạm vào xe của N. Em Tr. ngã ra đường, bị xe tải của ông T. cán qua người dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 26-12-2024: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án số 760/QĐ-ĐTTH vì "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17-1-2025: VKSND huyện Trà Ôn hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 760/QĐ-ĐTTH, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha Tr.).

Ngày 23-1: Công an huyện Trà Ôn lại ra quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH, lần này với lý do "không có sự việc phạm tội".

Hình ảnh ông Phúc (đội nón) bắn tài xế T. Ảnh cắt từ camera

Ngày 10-2: VKSND huyện Trà Ôn bác khiếu nại của ông Phúc, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH.

Ngày 28-4: Ông Phúc nổ súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, ông T. bị thương nặng nhưng qua cơn nguy kịch.

Các cơ quan tố tụng vào cuộc

Ngày 29-4: Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30-4: Bộ Công an chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hành vi của ông Phúc và vụ tai nạn ngày 4-9-2024 cũng như quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm việc với gia đình em Tr. vào ngày 6-5

Ngày 2-5: Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hồ sơ và xác định hành vi điều khiển ô tô tải của tài xế T. có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH của Công an huyện Trà Ôn.

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án "giết người" liên quan vụ ông Phúc bắn tài xế T. rồi tự sát.

Ngày 3-5: VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH như theo yêu cầu của VKSND Tối cao.

Quần áo cùng chiếc xe đạp điện mà Tr. sử dụng vào ngày xảy ra tai nạn

Ngoài ra, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

Ngày 4-5: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND huyện Trà Ôn và một số cán bộ liên quan trong quá trình thụ lý vụ án ngay từ ban đầu.

Ngày 5-5: Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với gia đình nạn nhân và luật sư.

Ngày 6-5: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao gặp gia đình Tr. tìm hiểu về vụ tai nạn cũng như yêu cầu của thân nhân. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao còn gặp một số nhân chứng, kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày 7-5: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn trên.

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế T.

Giấy khen của em Tr. treo khắp nhà

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà H. (mẹ của Tr.) cùng luật sư lên thông báo kết quả giám định tâm thần đối với tài xế T. Theo đó, ông T. mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…

Ngày 1-10, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa thu thập đủ chứng cứ.

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ án "giết người" liên quan vụ ông Phúc bắn tài xế T. sau đó tự sát. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 13-10, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng đã ký thông báo "Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm" về vụ "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Theo đó, VKSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu nên Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục xác minh, giải quyết.