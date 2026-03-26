Cựu Phó thủ trưởng cơ quan điều tra vụ 'nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long' bị bắt

Ngày 26/3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách xác định, hai bị can đã có sai phạm khi giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" là lỗi chính gây ra vụ tai nạn nhưng ông Việt và Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế.

Theo VKND Tối cao, trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tài xế Trung đã sai phạm. Người này lái xe tải vượt một ôtô khác đang đi chậm phía trước, hướng cùng chiều, đỗ vào lề đường bên phải. Đúng lúc này, hai xe đạp điện đi từ hướng ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi đang chở theo bạn.

Thấy ôtô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên một xe đạp điện phanh gấp, dừng sát vào lề đường bên phải. Sự cố khiến xe đạp điện của nữ sinh 14 tuổi đâm vào phía sau xe đạp của bạn đi phía trước. Sau cú tông, xe đổ nghiêng sang trái còn nữ sinh 14 tuổi ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái ôtô của Trung cán qua người và tử vong.

VKSND Tối cao đánh giá, Trung có hành vi "lái ôtô tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.

VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định này là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.

Trước khi VKSND Tối cao và Bộ Công an có đánh giá và chỉ đạo trên, sáng 28/4, sau khi các khiếu nại vụ tai nạn giao thông liên quan cái chết của con gái bị bác, cha của nữ sinh là Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, đã cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung.

Ông Phúc sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu và tử vong. Tài xế Trung bị tổn thương cơ thể 90%, có biểu hiện tâm thần.

Cuối năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra với Trung, sau khi kết luận giám định xác định tài xế này mắc bệnh lý tâm thần, cho đi điều trị theo quy định.

Trong khi đó, phía gia đình nữ sinh đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế này.