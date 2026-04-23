Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chủ trì Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, trên Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12), điều khiển xe gắn máy biển số 47AB - 325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá N.Q.H. (cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk).