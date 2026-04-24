25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân: Chủ quán phở kể lại khoảnh khắc đặc biệt
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã đến thưởng thức phở, cơm rang dưa bò tại một quán phở trên phố Đinh Liệt, Hà Nội.
Đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tối 23/4, chủ quán phở 40 Đinh Liệt xúc động nhất khi thấy họ bê bát để dùng chút nước cuối cùng; cả đêm anh xúc...
Theo Trang Triệu
24/04/2026 19:31 PM (GMT+7)