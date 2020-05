Vụ học sinh lớp 2 rời trường đi bộ 12km: Trường nói "nhà tù còn trốn được"!

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 12:33 PM (GMT+7)

Mặc dù để học sinh lớp 2 ra khỏi trường đi bộ hơn 12km nhưng trường khẳng định không có việc quản lý học sinh lỏng lẻo và cho rằng đến nhà tù, lính canh gác 3 cửa, 3 lớp, 4 hàng rào vẫn trốn được thì biết làm sao.

Sáng 17-5, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Trường Tiểu học Quốc tế TP này đã báo cáo qua điện thoại cho phòng liên quan đến vụ việc 1 học sinh lớp 2 rời khỏi trường, đi bộ 12 km. "Phòng đã nhắc nhở nhà trường cẩn thận hơn trong quản lý cháu. Thứ 2 này họp giao ban, phòng sẽ quán triệt đến các trường khác, tăng cường công tác an ninh" – bà Hà nói.

Trường Tiểu học Quốc tế nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc, làm việc với cơ quan báo chí, ông Trương Quang Lương, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Quốc tế, cho biết sự việc xảy ra trong giờ ra chơi vào chiều 15-5. Em T.G.H (học sinh lớp 2, nội trú của trường) lẻn trốn khỏi trường bằng cổng phụ chuyên để cung cấp thực phẩm.

Trả lời câu hỏi việc để học sinh lớp 2 trốn khỏi trường thì quản lý có lỏng lẻo không?, ông Lương nói: "Lỏng lẻo hả? Nói thật cả anh ở đó anh cũng không làm được cái này, không thể quản lý được. 600 học sinh đang ra chơi mà cố tình trốn đi 1 đường như vậy thì không ai quản lý được. Vì trong giờ chơi, chỉ chơi trên sân này thôi, không thể có kiểu học sinh trốn đi đường lẻ như thế. Chúng tôi nói thẳng là không quản lý lỏng lẻo nha. Nếu quản lý lỏng lẻo, chúng tôi đã không đi tìm và không bật camera để soi như thế đâu, nha. Còn chuyện cháu cố tình trốn bằng con đường thực phẩm đó thì đến 10 tôi hoặc 10 anh cũng không làm được".

Khi phóng viên thắc mắc về việc gia đình đã giao con cho nhà trường mà nhà trường để học sinh trốn đi như vậy dù là ngoài ý muốn nhưng lỡ có chuyện gì thì nhà trường phải có trách nhiệm, ông Lương nói: "Nếu có việc gì thì luật pháp can thiệp chứ bây giờ chúng ta biết nói làm sao. Đây chúng tôi chỉ quản lý trong trường. Đến nhà tù, lính canh gác 3 cửa, 3 lớp, 4 hàng rào nó vẫn trốn được thì biết làm sao".

Cũng theo ông Lương, nói chung về trách nhiệm thì nhà trường phải có trách nhiệm quản lý học sinh nhưng việc sai sót ấy theo ông Lương là rất nhỏ, 10 năm mới có 1 lần sai sót, sơ suất. "Nói thẳng không có vấn đề gì" - ông Lương bảo.

Ông Lương cũng khẳng định: "Tôi nói với các anh toàn tỉnh Đắk Lắk không ai quản lý học sinh như tôi đâu. Học sinh nội trú sáng dậy phải xếp hàng từ phòng xuống. Cô quản lý học sinh có trách nhiệm giao cho cô giáo từng lớp. Một em bỏ đi, chúng tôi có trách nhiệm như thế là hết rồi. Chuyện tốt nhất, hay nhất của nhà trường là đưa em ấy về an toàn, đây là trách nhiệm cuối cùng của nhà trường. Trách nhiệm đó, nói thật không phải trường tôi thì không trường nào làm được. Tôi nói danh dự đấy. Giáo viên chủ nhiệm sẽ mất nguyên 1 năm thi đua. Tôi nói để anh biết tôi nghiêm khắc đến mức độ nào, các anh hỏi đến ông Lương ở cái tỉnh Đắk Lắk này thì rất nhiều người biết".

Như đã phản ánh, chiều 15-5, 1 người đi đường phát hiện 1 cháu trai đi bộ trên Quốc lộ 26 trong tình trạng mệt mỏi nên hỏi thì biết được đây là học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Quốc tế (tại TP Buôn Ma Thuột). Cháu trai đã đi bộ hơn 12 km từ trường để về nhà ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk - cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 30km). Sau đó, người này đã chở cháu trai này về Công an thị trấn Phước An và đăng tải thông tin này lên mạng xã hội.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-hoc-sinh-lop-2-roi-truong-di-bo-12km-truong-noi-nha-tu-con-tron-duoc-20200517112541946.htm