Hai nữ du khách đuối nước tử vong khi chèo thuyền sup tắm biển

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 16/8, tại bãi tắm xã Tiên Hải (tỉnh An Giang). 2 nạn nhân gặp nạn là L.T.T.V. (SN 2006) và P.T.T.V. (SN 2011, cùng ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang).

Theo báo cáo của Công an xã Tiên Hải, gia đình có khoảng 15 người đi chơi, khi đi tham quan, tắm biển, có mang theo thuyền sup bơm đầy hơi. Đến khoảng 14h thì mọi người về đến tổ 1, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải. Còn lại 4 người trong đó có L.T.T.V. và P.T.T.V.

Khi L.T.T.V. và P.T.T.V. lấy thuyền sup xuống tắm biển, thì gặp sóng lớn đánh mạnh khiến thuyền bị lật cả 2 rơi xuống biển.

Trước sự việc đó, một thanh niên chạy đi kêu người cứu thì vớt được một nạn nhân, nhanh chóng đưa đến trạm y tế để cấp cứu nhưng đã ngưng tim và ngừng thở. Đến 15h30, thì lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được nạn nhân còn lại cũng trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được trạm y tế xác định đã tử vong.