Cây phượng bật gốc đổ xuống đường, 4 người thoát chết trong gang tấc

Bốn người dân chạy xe máy qua đường Hàm Nghi ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã may mắn thoát nạn trong gang tấc lúc bị cây phượng lớn bật gốc đổ xuống lòng đường phố.

Vào lúc 16h45 ngày 17/8, trước nhà số 9, đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - một cây phượng rất lớn bật gốc bất ngờ đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.

Rất may, cả 2 xe máy chở 4 người khi tình cờ ngang qua bị cây phượng đè trúng đều thoát nạn thần kỳ.

Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng. Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim này.

Đà Lạt mưa lớn, thông cổ thụ bật gốc đè trúng ô tô đang chạy trên phố
Đà Lạt mưa lớn, thông cổ thụ bật gốc đè trúng ô tô đang chạy trên phố

Cây thông cổ thụ bật gốc trong cơn mưa lớn ở Đà Lạt, đè ô tô đang lưu thông.

