Cây phượng bật gốc đổ xuống đường, 4 người thoát chết trong gang tấc

Vào lúc 16h45 ngày 17/8, trước nhà số 9, đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - một cây phượng rất lớn bật gốc bất ngờ đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.

Cây phượng bật gốc đổ xuống lòng đường phố Hàm Nghi, phường Đông Hà.

Rất may, cả 2 xe máy chở 4 người khi tình cờ ngang qua bị cây phượng đè trúng đều thoát nạn thần kỳ.

4 người đi đường bằng xe máy thoát nạn trong gang tấc.

Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng. Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim này.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc thót tim này.