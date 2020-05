Học sinh lớp 2 lẻn ra khỏi trường đi bộ hơn 12km về nhà, do nhớ gia đình

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 20:23 PM (GMT+7)

Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Quốc tế đã lẻn ra khỏi trường. Cháu bé đi bộ hơn 12km để về nhà.

Chiều 16/5, ông Trương Quang Lương – Chủ tịch HĐQT trường Tiểu học Quốc tế (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, có việc một học sinh lớp 2 trốn khỏi trường trong giờ ra chơi để về thăm nhà.

Trước đó, chiều ngày 15/5, một người dân phát hiện cháu Trần Gia H. (lớp 2A5, học sinh nội trú của trường Tiểu học Quốc tế) đi bộ trong tình trạng mệt lả.

Tại đây cháu H. nói nhớ nhà nên đã lẻn ra khỏi trường đi bộ để về nhà tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk - cách trường khoảng 30km). Tính tại vị trí người dân phát hiện tới trường cháu H. học khoảng 12km. Cháu H. sau đó được người dân chở đến công an thị trấn Phước An để tìm người nhà.

Theo ông Lương, vào khoảng 14 giờ 45 ngày 15/5 ngay trong giờ ra chơi em H. đã đi tới khu vực cổng phụ nhỏ (nơi cung cấp thực phẩm) cho trường và lẻn ra ngoài trong lúc nhân viên đang đưa thực phẩm vào.

Đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm phát hiện không thấy em H. nên đã báo cho lãnh đạo nhà trường tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 18 giờ 30, nhà trường nhận được thông tin bé đang ở Công an thị trấn nên đã cùng phụ huynh đưa cháu về lại trường.

Theo vị này, cháu H. vừa được nhận vào trường 3 ngày nay và có tâm sinh lý chưa được ổn định. Cháu bé hay khóc vì nhớ nhà, giáo viên thường xuyên an ủi động viên cháu.

"Nếu như tâm lý cháu không ổn định nữa chúng tôi buộc phải trả lại hồ sơ cho gia đình”, ông Lương nói.

Về vấn đề này, bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột cho biết, Phòng đã nắm thông tin về việc học sinh trốn khỏi trường để về nhà.

Theo bà Hà đây sơ sót của trường khi cháu lẻn ra ngoài mà trường không nắm bắt được.

Bà Hà cho hay, đây là sự việc nguy hiểm nhưng may mắn không xảy ra sự cố nào đối với học sinh. Tuy nhiên trong những cuộc họp tới đơn vị sẽ chấn chỉnh nhà trường trong việc phải quản lý chặt chẽ học sinh.

Nguồn: http://danviet.vn/hoc-sinh-lop-2-len-ra-khoi-truong-di-bo-hon-12km-ve-nha-do-nho-gia-dinh-502020...