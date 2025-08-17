Tàu ngầm Anh có thể được kiểm soát từ một nơi cách xa 17.000 km

Hải quân Hoàng gia Anh vừa lần đầu tiên chứng minh khả năng điều khiển tàu ngầm không người lái Excalibur từ một khoảng cách hơn 10.000 dặm (17.000 km), khi các nhà điều hành tại Australia thực hiện việc chỉ huy tàu ngầm này khi nó đang lặn dưới vùng biển Anh.

Cuộc thử nghiệm, được thực hiện vào tháng trước trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Maritime Big Play" của Cuộc tập trận Talisman Sabre 2025, là một phần của chương trình Trụ cột II của AUKUS nhằm phát triển và chia sẻ các công nghệ tiên tiến, theo thông cáo báo chí của Hải quân Hoàng gia Anh.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc vận hành các hệ thống không người lái một cách tương thích giữa các quốc gia đồng minh. Thử nghiệm đã xác nhận khả năng chỉ huy an toàn các tài sản dưới biển từ khoảng cách liên lục địa, đánh dấu một bước đột phá công nghệ trong khuôn khổ Trụ cột II của AUKUS.

Tàu Excalibur dài 12 mét là Phương tiện lặn không người lái cỡ lớn (XLUUV) đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh, được công bố vào đầu năm nay sau dự án phát triển kéo dài 3 năm mang tên Cetus.

Tàu ngầm không người lái Excalibur của Hải quân Hoàng gia Anh được điều khiển từ xa tại Australia. Ảnh: Royal Navy

Việc điều khiển thành công chiếc tàu ngầm này từ một trung tâm vận hành từ xa tại Australia, cách căn cứ Devonport của Hải quân Hoàng gia Anh ở Plymouth hơn 10.000 dặm (17.000 km), được xem là một cột mốc trong khả năng tương tác của các hệ thống không người lái.

"Thử nghiệm với chiếc XLUUV này là một bước tiến lớn trong khả năng vận hành các hệ thống không người lái của chúng tôi một cách tương thích với Australia", Chuẩn Đô đốc Marcus Rose, Phó Giám đốc Không gian Chiến đấu Dưới nước, nhấn mạnh.

Thử nghiệm này không chỉ thể hiện khả năng kỹ thuật mà còn cho thấy tiềm năng hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong liên minh AUKUS, bao gồm Anh, Australia và Mỹ, giúp tăng cường khả năng hoạt động như một lực lượng hải quân thống nhất.

Ngoài việc điều khiển từ xa, nhóm AUKUS cũng đã hợp tác với Nhật Bản để nâng cao khả năng liên lạc âm thanh dưới nước – một năng lực quan trọng cho các hoạt động hàng hải tự động.

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên quyết định của AUKUS năm 2024 về việc theo đuổi khả năng tương tác với các hệ thống tự động hàng hải của Nhật Bản, đánh dấu một cách tiếp cận liên minh rộng hơn.

Tàu ngầm không người lái Excalibur của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Navy Lookout

"Cuộc tập trận này cho thấy cách chúng tôi khai thác bài học kinh nghiệm từ các thử nghiệm, bằng cách áp dụng vào kho vũ khí ngày càng mở rộng của Hải quân Hoàng gia Anh về các phương tiện ngầm không người lái", Đại úy Keith Taylor,người phụ trách chính phía Anh cho hoạt động "Maritime Big Play", cho biết.

Tóm lại, việc điều khiển thành công một tàu ngầm không người lái từ khoảng cách xa như vậy mở ra tiềm năng cho các hoạt động hải quân linh hoạt hơn, đặc biệt trong các khu vực tranh chấp hoặc khó tiếp cận.

Với sự tham gia của các quốc gia đồng minh Anh, Australia, Mỹ và Nhật Bản, AUKUS đang đặt nền móng cho một tương lai nơi các hệ thống tự động đóng vai trò trung tâm trong chiến lược hải quân hiện đại.