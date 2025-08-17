Cảnh báo rắn của ông Zelensky nếu không có thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Đài RT ngày 17/8 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và châu Âu trừng phạt mạnh hơn với Nga nếu hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không diễn ra.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh: “Trừng phạt là công cụ hiệu quả và cần được tăng cường nếu không có hội nghị ba bên, hoặc nếu Nga tìm cách tránh một giải pháp mà theo quan điểm của tôi là công bằng để chấm dứt xung đột”.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Anh và EU ra tuyên bố chung khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, gia tăng trừng phạt và các biện pháp hạn chế kinh tế cho tới khi đạt được “một nền hòa bình công bằng và bền vững” theo quan điểm của các nước này.

Ông Zelensky tái khẳng định yêu cầu Ukraine phải có mặt trong mọi cuộc thảo luận về tương lai của nước này, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Ông Trump từng gợi ý khả năng “trao đổi lãnh thổ” như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi có sự bảo đảm an ninh từ cả châu Âu và Mỹ. Ngày 15/8, ông Trump tuyên bố an ninh của Ukraine sẽ không đến “dưới hình thức NATO”.

Về phía Moscow, Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine cần cam kết giữ trung lập, không gia nhập NATO, giảm năng lực quân sự, và công nhận các vùng Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye thuộc kiểm soát của Moscow.

Ông Zelensky dự kiến gặp ông Trump tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 18/8. Theo Axios và CNN, một hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra ngay trong tuần tới.

Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông và ông Trump ngày 16/8, một ngày sau khi ông Trump gặp ông Putin tại bang Alaska, Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine.

Ông Trump mô tả cuộc trao đổi với ông Putin – tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine – là “nồng hậu” và cho biết hai bên “đồng thuận nhiều vấn đề”. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng các bên đã “khá gần đến hồi kết” của cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh “phải có sự đồng ý của Ukraine” với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên nếu có: “Cả hai đều muốn tôi có mặt, và tôi sẽ tham gia”.

Điện Kremlin chưa xác nhận hình thức gặp gỡ này. Ông Putin cho biết khả năng diễn ra hội nghị ba bên là có, song nhấn mạnh rằng cần “tạo ra những điều kiện phù hợp” trước.