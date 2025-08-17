Gần 400 cảnh sát đột kích 2 quán bar, phát hiện 145 người dương tính ma túy

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an P.Nam Đông Hà với khoảng 400 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí trên địa bàn P.Nam Đông Hà.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện 145 người dương tính với các ma túy tại 2 quán bar.

Tại quán bar Nonstop (60 Bùi Thị Xuân, P.Nam Đông Hà), có 26 bàn được khách sử dụng. Trong đó, tại 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười; 3 bàn với 21 khách đang sử dụng bóng cười.

Trên các bàn tiệc của khách, lực lượng Công an tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và các dụng cụ sử dụng ma túy, cùng với các đồ vật, tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của quán có 21 bình khí nén.

Qua thử test nhanh đối với 141 người cho kết quả có 79 người dương tính với các chất ma túy.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an kiểm tra vũ trường Victory (79 Trương Công Kĩnh, P.Nam Đông Hà). Tại đây có 23 bàn với 103 khách đang hoạt động. Trong đó, có 5 bàn với 25 khách đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua thử test đối với 125 trường hợp, kết quả 66 người dương tính với chất ma túy. Công an thu giữ 22 bình khí nén chứa khí N20 (khí bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng, 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định tại 2 cơ sở trên có 145 người dương tính với các chất ma túy, trong đó, 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại các quán bar.