Vụ trọng án ở Phú Thọ

Hình ảnh được camera ghi lại cảnh nghi vợ dùng dao đâm chồng tử vong.

Tối 17/8, lãnh đạo xã xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ cho biết rạng sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra một vụ trọng án, nghi vợ đâm chồng tử vong.

Theo lãnh đạo xã Phú Mỹ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật. Địa phương sẽ thông tin cụ thể sau”, lãnh đạo xã Phú Mỹ cho biết thêm.

Hiện lực lượng công an điều tra làm rõ vụ án mạng, danh tính nạn nhân và vợ nạn nhân chưa được công bố.