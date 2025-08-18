Công bố nội dung bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi ông Putin

Bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gửi ông Putin (ảnh: Fox News)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gửi một “bức thư hòa bình” cho ông Putin, kêu gọi nhà lãnh đạo Nga bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai, Fox News (báo Mỹ) đưa tin.

“Trong trái tim, mỗi đứa trẻ đều ấp ủ những giấc mơ kín đáo như nhau, dù được sinh ra ở nơi thôn quê hay giữa trung tâm thành phố tráng lệ. Các em mơ về tình yêu, khả năng phát triển và sự an toàn.

Với tư cách là cha mẹ, bổn phận của chúng ta là nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tương lai. Với tư cách là những người lãnh đạo, trách nhiệm chăm lo cho trẻ em không chỉ giới hạn trong việc đảm bảo sự sung túc, đầy đủ cho một nhóm nhỏ có đặc quyền. Không thể phủ nhận rằng, chúng ta phải nỗ lực để kiến tạo một thế giới tràn đầy nhân văn và công bằng cho tất cả - để các em có thể thức dậy trong bình yên, để tương lai được bảo vệ vẹn toàn.

Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ngài Putin, mà tôi tin chắc rằng ngài cũng đồng ý, là mỗi thế hệ trẻ em đều cần được bắt đầu cuộc sống bằng sự trong sáng, ngây thơ. Điều này vượt lên trên địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng.

Thế nhưng, trong thế giới ngày nay, có những đứa trẻ chỉ có thể mỉm cười trong thầm lặng. Bất chấp hoàn cảnh xung quanh, các em vẫn giữ được nụ cười, như một sự kháng cự trước nghịch cảnh. Thưa ngài Putin, chỉ riêng ngài mới có thể khôi phục những nụ cười trong trẻo ấy.

Bằng việc bảo vệ những đứa trẻ này, ngài không chỉ phục vụ nước Nga mà còn hướng đến lợi ích của cả nhân loại. Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt lên trên mọi sự chia rẽ, và thưa ngài Putin, ngài có thể làm được điều đó với một nét bút ngay hôm nay.

Đã đến lúc rồi”.

Trong thư, Đệ nhất phu nhân Mỹ không đề cập tới cuộc xung đột Nga – Ukraine và các điều kiện để chấm dứt xung đột giữa các bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân chuyển lá thư này tới ông Putin trong hội nghị thượng đỉnh (15/8) tại Alaska, Fox News (hãng tin có được bản sao bức thư) hôm 17/8 đưa tin.

Phản ứng của các nhà lãnh đạo sau khi ông Putin đọc xong lá thư không được tiết lộ.