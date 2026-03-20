Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2019 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 (khu vực Hà Nội) và được sự ủng hộ, chấp thuận của Cục Người có công, sự hỗ trợ tích cực của Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc Phòng, tổ chức khai quật, cất bốc hơn 2.600 mộ liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ và lấy được hơn 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Qua giám định ADN và giám định mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức 4 đợt Lễ công bố sau khi xác định được 56 mẫu hài cốt có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với thân nhân liệt sĩ .

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho các thân nhân.

Trong năm 2025, qua quá trình tích cực liên hệ với thân nhân, gia đình các liệt sĩ, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 Quân khu 9 (khu vực Hà Nội) đã lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, phối hợp với Viện Pháp y Quân đội thực hiện phân tích và đối chiếu với mã ADN của các liệt sĩ đang lưu giữ trong ngân hàng gen. Kết quả có 4 mẫu hài cốt có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ (Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn 3 mẫu, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình 1 mẫu).

Các liệt sĩ gồm: Hạ sĩ, chiến sĩ Phạm Văn Điện, sinh năm 1950; quê xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ); Hạ sĩ, chiến sĩ Vũ Hồng Doanh, sinh năm 1953; quê xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (cũ); Trung sĩ, Tiểu đội phó Lê Quyết Chiến, sinh năm 1951; quê xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (cũ); Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng Nguyễn Huy Tơ, sinh năm 1951, quê xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (cũ).

Thân nhân thắp hương cho liệt sĩ

Ngoài ra, trong năm 2025 Sở Nội vụ cũng đã rà soát, đối chiếu thông tin và ra quyết định xác định danh tính hơn 200 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo phương pháp thực chứng và tìm kiếm, quy tập gần 240 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ.

Chiến tranh đã qua đi, thời gian liệt sĩ hy sinh đến nay đã qua 50 năm, có nhiều hài cốt liệt sĩ đã phân hủy, chất lượng mẫu ngày càng xuống thấp... không còn đảm bảo để lấy mẫu giám định. Do đó, kết quả giám định ADN và số liệt sĩ xác định được danh tính chưa nhiều. Nhưng với kết quả đạt được đã thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng phần nào lòng mong mỏi, kỳ vọng của người thân, gia đình liệt sĩ sau bao năm mong chờ.

Đồng đội của liệt sĩ

Đặc biệt là việc phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 (khu vực Hà Nội) và các đơn vị có liên quan tổ chức việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ xác định danh tính là một việc làm thiết thực với những người con yêu quý của đất nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá nguyễn Vũ Doãn Tùng, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9, tại khu vực Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay chúng ta đã có nơi để thắp lên nén nhang thơm tri ân, tưởng nhớ và vinh danh những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Song cũng còn hàng hàng, lớp lớp những ngôi mộ còn chưa biết tên trong các trong các nghĩa trang; nhiều gia đình đằng đẵng lặn lội hàng chục năm trời đi tìm kiếm mà không có kết quả; nơi quê nhà người thân đang từng ngày, từng giờ mong chờ tin tức phần mộ của các anh; thêm một phần mộ được trả lại tên là thêm một gia đình có được niềm hạnh phúc đoàn tụ. Và điều đó càng động viên, thúc đẩy chúng tôi tiếp thêm động lực trên hành trình tri ân - trả lại tên đồng đội”.