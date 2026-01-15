Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ, có di vật bút máy khắc tên ‘Vương Chí Cao’

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ ngày 2 đến 15/1, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ tại rừng tràm của ông Hồ Văn Phương thuộc thôn Trại Cá (xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1m, được bọc trong lớp vải dù.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sỹ trong rừng tràm ở xã Đakrông (Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Quá trình khai quật, lực lượng bộ đội cũng phát hiện nhiều di vật đi cùng như mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…Đặc biệt trong 4 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy có 1 hài cốt liệt sỹ có di vật là cây bút máy có khắc một vài hoạ tiết và tên“Vương Chí Cao”.

Hiện các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị).

Quá trình quy tập, lực lượng bộ đội cũng phát hiện nhiều di vật, đáng chú ý là cây bút máy có khắc tên "Vương Chí Cao". (Ảnh: Xuân Diện)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu Đội 584 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương. Chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, nhanh chóng mở rộng phạm vi, khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, đúng quy định của Nhà nước, Quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc và trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.