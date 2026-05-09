Sản xuất hơn 12.000 hộp cà phê giả, nữ Giám đốc công ty cùng thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty cổ phần Detech Konnai.

Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 12.566 hộp cà phê giả được làm thành phẩm.

Cùng với đó, cơ quan điều tra ban hành quyết định khởi tố 4 bị can, gồm: Vũ Thị Hương (SN 1974 - Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (SN 1975 - Giám đốc phụ trách nhà máy), Trần Hữu Thế (SN 1986 - Phó giám đốc nhà máy), Nguyễn Hữu Khải (SN 2002 - Tổ trưởng tổ sản xuất). Các bị can này bị khởi tố về hành vi sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee".

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà máy của Công ty cổ phần Detech Konnai.

Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm (bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm).

Những hộp cà phê này mang thương hiệu: "Cafe Muối Rock", "Cafe socola và bạc hà Crush", "Cafe dừa Chill", "Cafe sữa Boost", "Cafe nhân sâm LIFE", cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.