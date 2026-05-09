Cảnh báo tiếp diễn mưa dông mạnh kèm lốc sét ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (9/5), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 09/5 cục bộ có nơi trên 50mm như các trạm: Sen Thượng (Điện Biên) 60.8mm, Sóc Hà (Cao Bằng) 53.7mm,…

Dự báo từ chiều tối 9/5 đến 10/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/5 đến ngày 11/5:

Bắc Bộ: Đêm 9 và ngày 10/5: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vưc đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Đêm 10 và ngày 11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng. Từ 10/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/5 đến ngày 19/5:

Bắc Bộ: đêm 11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12/5 có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ chiều tối và tối 12/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16/5, có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.