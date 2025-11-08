Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ dâng hương tưởng niệm tại khu di tích Hang Tám Cô

Ngày 8-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hang Tám thanh niên xung phong (còn gọi là Hang Tám Cô), trên đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa cùng đại diện các ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân địa phương.

Gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi vòng hoa kính viếng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám thanh niên xung phong từ ngày 1 đến 15-10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, tìm kiếm và cất bốc nhiều phần hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tiến hành giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả đến nay cho thấy 8 mẫu ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ ở các địa phương Thanh Hóa, Ninh Bình (Nam Định cũ).

Nghi lễ rước hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Theo nguyện vọng của thân nhân, các hài cốt và di vật liệt sĩ được an táng trong một ngôi mộ chung được xây dựng trang trọng tại lối vào Hang Tám Cô - nơi các anh, các chị đã anh dũng ngã xuống hơn nửa thế kỷ trước, để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xúc động đọc điếu văn tưởng niệm, nhấn mạnh: "Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh, Hang Tám thanh niên xung phong - một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại - mãi mãi ghi dấu tinh thần bất khuất của những người con ưu tú. Các anh, các chị đã kiên cường bám trụ, anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông, góp phần vào thắng lợi của dân tộc".

Ngày 14-11-1972, giữa làn bom dữ dội trút xuống đường 20 Quyết Thắng, 8 thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng núi đá, khi đang nỗ lực thông tuyến, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ chung trong khuôn viên Hang Tám Cô.

Những nén nhang thơm thắp lên giữa đại ngàn Trường Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tuổi đôi mươi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các thế hệ thanh niên xung phong đã ngã xuống trên đường 20 Quyết Thắng.