Lầu Năm Góc công bố các tài liệu về UFO 'chưa từng được biết đến'

Ngày 8-5, Lầu Năm Góc đã công bố đợt đầu tiên các hồ sơ mật liên quan tới các báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), trong đó bao gồm cả báo cáo từ những năm 1940.

Hình ảnh "FBI B2" trên trang web của Bộ Quốc phòng, cho thấy "hình ảnh tĩnh hồng ngoại" chụp một vật thể không xác định trên bầu trời phía Tây nước Mỹ vào tháng 12-2025

Các tài liệu này đang được lưu trữ trên trang web của chính phủ, war.gov/UFO. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, các tập tin bổ sung sẽ được công bố theo từng đợt.

Trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đăng tải 161 tài liệu liên quan tới vấn đề này và chính thức gọi UFO là Hiện tượng dị thường không xác định (UAP).

Người dân Mỹ giờ đây có thể truy cập ngay vào các tài liệu UAP đã được giải mật của chính phủ liên bang. Các video, hình ảnh và tài liệu gốc mới nhất về UAP từ khắp các cơ quan Chính phủ Mỹ đều được tập hợp tại một nơi duy nhất - không cần giấy phép" - thông báo nêu rõ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết: "Những tài liệu này, vốn bị che giấu sau các lớp bảo mật, từ lâu đã thúc đẩy những đồn đoán chính đáng - và đã đến lúc người dân Mỹ được thấy chúng".

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu xác định và công bố những hồ sơ chính phủ liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh, cho rằng động thái này "dựa trên sự quan tâm lớn" về vấn đề này.

Theo Xinhua