Xúc động lễ giỗ chung, tưởng niệm các liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

Tối 16-9, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, lễ giỗ chung tưởng niệm chiến sĩ hy sinh trong 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 đã diễn ra đầy xúc động.

Đây là hoạt động thường niên do Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị tổ chức, đã trở thành một thông lệ ý nghĩa suốt hơn 20 năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại lễ giỗ chung tưởng niệm chiến sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972.

Tham dự lễ giỗ có lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và một số người dân, du khách. Tại đây, Ban Quản lý khu di tích đã ôn lại những ngày tháng chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ.

Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm.

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích, cho biết chọn ngày 16-9 hàng năm làm ngày giỗ chung cho các liệt sĩ bởi đây là thời điểm kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu, gắn liền trực tiếp với sự hy sinh của hàng vạn chiến sĩ tại mảnh đất này.

Lễ giỗ chung tại Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra đầy xúc động.

Chiều tối cùng ngày, anh Võ Đức Tài (ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cũng đã có mặt tại Thành cổ Quảng Trị để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương bày tỏ lòng nhớ ơn.

"Ngày giỗ chung này rất ý nghĩa, như một lời nhắc nhở thế hệ sau phải nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén nhang dâng lên là lời biết ơn sâu nặng với những người đã ngã xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình hôm nay" - anh Tài nói.

Cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị Ngày 1-5-1972, quân Giải phóng đã thực hiện cuộc Tổng tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị, đánh chiếm thành công tỉnh lỵ, kéo cờ giải phóng lên Tòa Hành chính/Dinh Tỉnh trưởng và thành lập nên chính quyền Cách mạng lâm thời thị xã Quảng Trị. Nhưng không lâu sau đó, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức phản kích đánh chiếm lại những vùng đã mất mà mục tiêu là tỉnh lỵ Quảng Trị. Cuộc chiến đấu giằng co, quyết liệt diễn ra trong 81 ngày đêm (từ 28-6-1972 đến 16-9-1972) giữa lực lượng quân đội hai phía đã biến thị xã Quảng Trị và Thành cổ thành những đống tro tàn. Theo thống kê, số lượng bom đạn dội vào Thành cổ Quảng Trị tương đương bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hirosima (Nhật Bản) năm 1945. Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.