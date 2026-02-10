“Liệt sĩ” trở về sau hơn 40 năm báo tử

Công an phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và hành chính để khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (sinh năm 1958, trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nay là khu 1 – Phượng Lâu, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, là người từng được công nhận là liệt sĩ, nay trở về sau hơn 40 năm lưu lạc.

Ông Vũ Văn Sự, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến 1981. Đến năm 1985, gia đình ông nhận được giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công” của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Do những biến cố chiến tranh, ông Sự không còn nhớ rõ quê quán, địa chỉ gia đình và được người dân cưu mang, sinh sống tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh với tên gọi Võ Văn Sự, sinh năm 1947.

Lực lượng công an hỗ trợ ông Sự thực hiện các thủ tục hành chính

Những năm gần đây, khi tuổi cao, ký ức về gia đình dần trở lại. Ông nhớ mình tên thật là Vũ Văn Sự, bố tên Luân, mẹ tên Cha, em trai tên Khánh, quê ở xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, Phú Thọ (nay là phường Vân Phú). Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, kết nối, ông đã trở về quê hương và gặp lại người thân.

Sau khi nắm được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt của ông, Công an phường Vân Phú đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND phường triển khai các thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự.

Các cơ quan liên quan đã phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi, hủy giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công” đã cấp trước đây; đồng thời tham mưu UBND phường cấp lại giấy khai sinh cho ông với thông tin nhân thân chính xác.

Ông Vũ Văn Sự trở về với gia đình sau hơn 40 năm lưu lạc

Trên cơ sở đó, Công an phường Vân Phú trao đổi, xác minh với Công an phường Gia Lộc (tỉnh Tây Ninh) - nơi ông từng sinh sống, để làm thủ tục đăng ký thường trú cho ông về địa phương; điều chỉnh thông tin cư trú theo đúng giấy khai sinh; hỗ trợ ông làm căn cước công dân theo quy định.

Sự trở về của ông Vũ Văn Sự sau nhiều năm lưu lạc là niềm vui lớn của gia đình và địa phương, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Công an cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Vân Phú sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ông Sự trong quá trình thực hiện các thủ tục khác liên quan tại địa phương, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã từng cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.