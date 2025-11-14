Công an Hưng Yên tuyển dụng em gái của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải vào phòng An ninh kinh tế

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã tuyển dụng chị Nguyễn Thị Xuân (SN 2002, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, ngân hàng - Đại học Thương mại) - em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên.

Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân dưới hình thức tạm tuyển trong 6 tháng. Sau thời gian trên, chị Nguyễn Thị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét chuyển vào biên chế chính thức.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh, truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý vào ngày 17/4/2025.

Việc tuyển dụng chị Nguyễn Thị Xuân vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.