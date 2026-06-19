Vì sao các vụ án lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' bây giờ mới bị triệt phá?

Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Nói về những khó khăn trong quá trình điều tra khám phá các vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều đối tượng làm việc trong các công ty này có trình độ Cử nhân. Có đối tượng làm việc ở công ty này sau đó chuyển công ty khác, đồng thời thành lập nhiều công ty hoạt động lừa đảo.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Do đó, số lượng bị hại mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch rất lớn. Qua thống kê sổ sách, dữ liệu của các đối tượng có khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã chia sẻ thêm về lý do vì sao những phản ánh về dấu hiệu vi phạm của các công ty đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm này cơ quan Công an mới triệt phá.

Theo Đại tá Hà, đây là nhóm đối tượng lợi dụng việc thành lập các công ty kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng và hoạt động rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nhà đầu tư mà các đối tượng nhắm tới phần lớn tập trung vào người lớn tuổi, về hưu, ít có sự quan tâm của con cái (con đã lớn, hoặc ở riêng)… Đồng thời nhân viên sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận, chăm sóc… nhằm tạo lòng tin.

“Phần lớn nhân viên được đào tạo bài bản, từ cách tiếp cận người bị hại, kêu gọi tham gia ký hợp đồng, khi bị hại đầu tư vào gói nghỉ dưỡng thì lại đưa ra hình thức chuyển nhượng có nguồn lợi lớn” – Đại tá Hà cho biết.

Theo Đại tá Hà, liên quan đến thủ đoạn lừa đảo nêu trên, lãnh đạo Bộ Công an đã có những chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc tập trung rà soát và đồng loạt xử lý.

“Khi một vài công ty nhỏ lẻ bị điều tra thì các công ty khác sẽ có thủ đoạn trốn tránh, hoặc gây khó khăn công tác điều tra của lực lượng chức năng. Do đó, thời gian điều tra có thể kéo dài hơn” – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết.

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, lực lượng Công an đã nắm được việc này, nhưng để triệt phá thành công vụ án thì rất công phu, và khó khăn.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội là đơn vị đã đi đầu trong cả nước triệt phá các vụ án lừa đảo bằng hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng.

Đối tượng liên quan đến vụ án rất lớn.

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty.

Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.