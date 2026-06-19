Người cha đứng đằng sau thành công của Messi là ai?

Ngày 17/6, Messi bất ngờ bật khóc ngay sau khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng áp đảo 3-0 của Argentina trước Algeria tại World Cup 2026. Sau trận, siêu sao người Argentina khẳng định những giọt nước mắt của anh hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Dù vậy, truyền thông Argentina nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và tiết lộ thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của bố Messi.

Cha của Lionel Messi là ai?

Jorge Horacio Messi sinh năm 1958 tại Rosario (Argentina). Trước khi con trai nổi tiếng, ông làm việc trong một nhà máy thép và có cuộc sống của một gia đình trung lưu bình thường. Ông Jorge luôn là người sát cánh cùng siêu sao người Argentina từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá.

Ông Jorge luôn đồng hành với Messi ngay từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá.

Jorge từng huấn luyện tại CLB Grandoli tại địa phương - nơi Lionel Messi làm quen với bóng đá trước khi chuyển sang đội trẻ của Newell's Old Boys. Cũng trong giai đoạn đó, Messi được chẩn đoán mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng và cần một liệu trình điều trị rất tốn kém. Không đủ khả năng chi trả, Jorge quyết định đưa con trai sang Tây Ban Nha. Ông đã thuyết phục ban lãnh đạo Barcelona hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho con.

Từ đó, Jorge cũng là người trực tiếp đưa con trai đi điều trị. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, ông tiết lộ chính mình là người đồng hành cùng Messi trong suốt quá trình trị bệnh. “Messi chưa bao giờ yếu ớt, ngược lại rất khỏe mạnh. Khi bắt đầu điều trị bằng hormone, chính tôi là người đưa Messi đi và tiêm thuốc vào chân", ông chia sẻ.

Gia đình từng cân nhắc quay về Argentina do các vấn đề giấy tờ khiến Messi không thể thi đấu trong một thời gian. Tuy nhiên, sau khi hỏi ý kiến con trai, Jorge quyết định ở lại vì Messi muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ tại Tây Ban Nha.

“Chúng tôi từng ở rất gần việc trở về Argentina. Không phải vì thiếu tiền, mà do các vấn đề giấy tờ. Mesi không thể thi đấu trong một thời gian và điều đó khiến nó rất buồn. Cả gia đình muốn quay về, nhưng khi tôi hỏi ý kiến, Messi nói muốn tiếp tục ở lại Tây Ban Nha”, ông Jorge nhớ lại.

Ảnh chụp gia đình Messi.

Không chỉ là cha, Jorge Messi còn là người đại diện và quản lý sự nghiệp của con trai trong hơn hai thập kỷ qua. Ông là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với các quyết định quan trọng trong sự nghiệp của Messi. Từ việc gia hạn hợp đồng cho đến các dự án kinh doanh ngoài sân cỏ, hầu hết đều có dấu ấn của ông.

Dù nắm vai trò quan trọng, Jorge Messi hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Những lần ông lên tiếng thường chỉ liên quan đến các vấn đề lớn trong sự nghiệp của con trai.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Jorge Messi mô tả con trai là một người sống tình cảm, gắn bó với gia đình và không thích trở thành trung tâm của sự chú ý ngoài sân cỏ.

“Messi là người vui tính, thích ở bên gia đình, xem bóng đá trên TV và đi ăn ngoài. Nó rất thích món bò chiên kiểu Milan mà mẹ nấu. Nhà là nơi nó cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó không thích các cuộc phỏng vấn hay những buổi ghi hình mà mình là nhân vật chính. Điều đó khiến Messi không thoải mái", ông chia sẻ.