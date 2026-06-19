Đau lòng hàng trăm người trẻ sa vào đường dây lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng

Thông tin tại họp báo về kết quả điều tra ban đầu về vụ án vừa được Công an TP. HCM tổ chức, Đại tá Ngô Thuận Lăng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, điều khiến cơ quan điều tra trăn trở là nhiều người tham gia đường dây lừa đảo còn rất trẻ, phần lớn là sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra ban đầu. (Ảnh: Đ.TH)

Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 – 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, nhiều người đã tham gia các bộ phận telesale, tư vấn khách hàng và vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động lừa đảo.

Nhiều người tham gia đường dây lừa đảo còn rất trẻ, khiến cơ quan chức năng trăn trở, đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Nhìn lại toàn bộ sự việc này, Đại tá Ngô Thuận Lăng nói bản thân và nhiều cán bộ chiến sĩ khác cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong số gần 200 bị can còn quá trẻ.

"Các gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn đến việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; đồng thời người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý và mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc để tránh trở thành công cụ cho các tổ chức phạm tội", Đại tá Ngô Thuận Lăng khuyến cáo.

Đại tá Ngô Thuận Lăng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM. (Ảnh: Đ.TH)

Theo kết quả điểu tra ban đầu, công an nhận định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.

Qua khám xét thu giữ 5.563 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt 612 tỷ đồng; sơ bộ ghi nhận có trường hợp khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8,5 tỷ đồng với 42 hợp đồng; khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệuđồng/hợp đồng.

Phương thức, thủ đoạn của các đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ. (Ảnh: CACC)

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam, điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dừng lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.