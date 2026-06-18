Danh sách 23 công ty trong các vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền 181,4 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 59,7 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Nhất Long (áo đỏ), giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel khai báo với cơ quan điều tra. (Ảnh: Phú Tâm)

23 công ty được xác định liên quan đến "đại án" lừa đảo kỳ nghỉ gồm có:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty Cổ phần New Era Group

8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)

16. Công ty CP Global Travel Tour

17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR)

Hoàng Nhất Long (áo đỏ) khai ngay từ đầu đã có mục đích lấy tiền của khách càng nhiều càng tốt, có những suy nghĩ lừa tiền của khách.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí).

Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Từ đó chúng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: Đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 tháng - 1,5 tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.