Ông Trump: Quyền lực của tôi không có giới hạn

Trong cuộc phỏng vấn với Axios được công bố hôm 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông quyết định đi đến thỏa thuận với Iran nhằm ngăn xung đột gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

"Không có giới hạn nào", ông Trump trả lời khi được hỏi đã rút ra được điều gì từ cuộc chiến này về giới hạn quyền lực của bản thân. "Tôi chẳng rút ra được điều gì từ đó", ông nói, thêm rằng cuộc chiến với Iran trên thực tế đã chứng tỏ sức mạnh quân sự của Mỹ.

"Chúng ta đã đánh bại họ hoàn toàn về mặt quân sự và bản ghi nhớ với Iran có lẽ là hành động đầu hàng vô điều kiện của Tehran", ông Trump tuyên bố. "Liệu có ai khác có thể áp đặt lệnh phong tỏa như vậy? Tôi đã thực hiện chiến dịch phong tỏa hàng hải mà không tàu nào có thể vượt qua. Một số đã thử, song điều đó không kéo dài quá lâu".

Phe Dân chủ tại quốc hội Mỹ từng nhiều lần tìm cách thông qua nghị quyết siết quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump, nhưng mới chỉ qua được ải Hạ viện và vấp phải sự phản đối ở Thượng viện. Ngay cả khi Thượng viện thông qua nghị quyết như vậy, ông Trump hoàn toàn có thể sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 17/6. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ thừa nhận tình hình có thể trở nên tồi tệ nếu hai nước không đạt được thỏa thuận. Ông tỏ ra khó chịu trước ý kiến cho rằng bản thân đang bị những người chỉ trích theo đường lối cứng rắn chất vấn vì sao không mạnh tay hơn với Iran.

"Cách duy nhất mà tôi có thể cứng rắn hơn là tiếp tục chiến dịch thêm 2-3 tuần và ném bom họ dữ dội. Nhưng làm vậy thì được gì? Eo biển Hormuz sẽ không được mở", Tổng thống Mỹ cho biết.

"Chúng ta sẽ không có dầu trong nhiều tháng. Chừng nào bom còn được thả xuống, eo biển đó sẽ tự động đóng cửa", ông Trump nói thêm. "Đây là điều có thể gây ra khủng hoảng toàn cầu".

Tổng thống Trump hồi cuối tháng 2 tuyên bố phát động cuộc chiến với Iran cùng yêu cầu Tehran "đầu hàng vô điều kiện". Sau hơn ba tháng, ông đồng ý ký vào bản ghi nhớ có phạm vi hạn chế với Iran.

Theo văn kiện được lãnh đạo hai bên vừa ký kết, Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Văn kiện này còn có điều khoản về mở lại eo biển Hormuz và khuôn khổ dành cho nỗ lực đàm phán về vấn đề hạt nhân. Một số vấn đề gai góc nhất chưa được giải quyết và sẽ được xử lý trong các cuộc đối thoại tiếp theo.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump ký thỏa thuận với Iran ngày 17/6. Video: X/Scavino47

Axios dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Trump trong các cuộc thảo luận kín từng bày tỏ lo ngại rằng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu đang bắt đầu cạn kiệt. Ông cho rằng cú sốc về dầu mỏ toàn cầu có thể xảy ra nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Tuyến hàng hải huyết mạch này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu trong thời bình và đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi xung đột bùng phát.

Theo Axios, mối lo ngại trên giúp lý giải vì sao Tổng thống Mỹ chấp nhận thỏa thuận hiện tại với Iran, dù từng đưa ra những yêu cầu cứng rắn trước và sau khi phát động cuộc chiến.