Xe tải chở 12 tấn cà phê tự trôi, tông gãy trụ điện và nhiều phương tiện

Khoảng 13h ngày 19/6, xe tải biển kiểm soát 49C-068.23 do tài xế Lê Hồng Hải (trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển và chở khoảng 12 tấn cà phê đang đậu tại khu vực bến xe cũ ở phường B’Lao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi tài xế rời khỏi phương tiện khoảng 5 phút, chiếc xe bất ngờ tuột dốc, tự trôi và va chạm với một xe taxi cùng 2 xe máy đang đậu gần đó. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục lao ra quốc lộ 20 rồi tông trực diện vào một trụ điện trung thế bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến trụ điện gãy đổ hoàn toàn, gây mất điện cục bộ tại một phần phường B’Lao và phường 1 Bảo Lộc. Ngoài ra, một cột đèn chiếu sáng bị tông đổ, nhiều dây cáp viễn thông cũng bị đứt.

Đầu cabin xe tải biến dạng hoàn toàn.

Xe tải tông nhiều phương tiện trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến phần cabin xe tải biến dạng và hư hỏng nặng. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc không có người lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

Sau khi vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp với đơn vị cứu hộ xử lý phương tiện gặp nạn. Điện lực Bảo Lộc cũng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân.