Công an Hà Nội tạm giữ, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng của các đối tượng lừa đảo kỳ nghỉ

Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo tài sản liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Khởi tố 34 lãnh đạo các công ty

Tại hội nghị, phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi về việc các công ty này hoạt động nhiều năm, kéo dài nhưng vì sao đến thời điểm hiện tại mới bị triệt phá, và đơn vị gặp khó khăn gì trong quá trình điều tra?

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, tổng số 201 bị can. Trong đó, có 34 bị can là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc.

Theo Thượng tá Thắng, trong số các đối tượng có người là giám đốc công ty sinh năm 2000, và nhiều người có trình độ Cử nhân. Bên cạnh đó, trên tổng số 27 công ty liên quan vụ án, có đối tượng làm việc ở công ty này sau đó chuyển công ty khác, đồng thời thành lập nhiều công ty hoạt động lừa đảo.

"Khó khăn trong quá trình điều tra là số lượng bị hại mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch rất lớn, qua thống kê sổ sách, dữ liệu của các đối tượng có khoảng 17 nghìn hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng" - Thượng tá Thắng thông tin.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Còn nhiều người chưa tố giác

Thông tin thêm về vụ án, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong vụ án nhiều người chưa tố giác để bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp.

Do đó, đề nghị những ai là bị hại cần trình báo Công an phường, xã, các Phòng của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để nhanh chóng khẩn trương điều tra, xác minh hành vi phạm tội của các đối tượng, truy thu số tiền các bị hại đã chiếm đoạt để trả cho bị hại.

Như tin đã đưa, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch từ 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 -900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 5-40 năm) để khiến khách tin tưởng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới, mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.