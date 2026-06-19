Đích thân ông Putin - truyền thông tiết lộ kế hoạch của ông Zelensky với Tổng thống Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nối lại đàm phán để tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến. Ý tưởng là Tổng thống Brazil, với các kênh liên lạc mở của mình với các nền kinh tế mới nổi, có thể gọi điện cho cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Zelensky muốn ông Lula thuyết phục ông Putin đích thân tham gia vào quá trình đàm phán và cuối cùng đồng ý gặp gỡ nhà lãnh đạo Ukraine và các nhà trung gian hòa giải.

Chính phủ Brazil tin rằng yêu cầu này xuất phát từ việc Kiev không thể tìm ra các cách thức và kênh đối thoại với Moscow.

Vào năm 2025, Kiev đã đưa ra một yêu cầu tương tự, và Bộ Ngoại giao Brazil đã xác nhận với ICL Notícias rằng thông điệp đã được chuyển đến ông Putin. Tuy nhiên, không có kết quả cụ thể nào.

Tổng thống Brazil Lula da Silva luôn kiên định ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Năm 2024, Brazil, cùng với Trung Quốc, đã đề xuất một sáng kiến hòa bình sáu điểm, kêu gọi một hội nghị quốc tế được cả Moscow và Kiev công nhận.

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine . Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần khẳng định rằng ông Zelensky có thể đến Moscow nếu ông sẵn sàng gặp mặt lãnh đạo Nga.