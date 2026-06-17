Xóa tên Quất Lâm: Khép lại một "giai thoại" du lịch biển miền Bắc

Ngày 17/6, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu du lịch Quất LâmQuất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh.

Đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh (xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, đổi tên Khu du lịch Khu du lịch Quất Lâm (thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước hợp nhất) thành Khu du lịch Giao Ninh, tọa lạc tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhiệm vụ trọng tâm được giao cho địa phương: UBND xã Giao Ninh có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch Giao Ninh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, địa phương phải đồng thời đảm bảo các yếu tố như: Giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch; Bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho du khách; Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Cũng như, bảo đảm sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch tại địa phương.

Hệ thống kè đê biển Quất Lâm nay đổi thành Khu du lịch Giao Ninh. Ảnh: Vũ Thượng

Để việc khai thác đạt hiệu quả cao và bền vững, UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành gồm: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, cùng Công an tỉnh.

Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra UBND xã Giao Ninh cùng các đơn vị có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành liên quan; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND xã Giao Ninh cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.