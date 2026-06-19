Điều gì khiến Ninh Bình quyết định "khai tử" thương hiệu Quất Lâm?

Quất Lâm từ "điểm đen" quá khứ đến thực trạng hoang tàn

Người làm du lịch và du khách phía Bắc không ai không biết đến cái tên biển Quất Lâm (trước đây thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ).

Hình thành từ năm 1997 với chiều dài khoảng 3,5 km, bãi biển này từng có giai đoạn dài phát triển “lệch lạc”. Đặc biệt từ năm 2012 trở đi, nơi đây “mọc” lên hơn 100 ki-ốt dạng lều quán nằm san sát, đẩy dải ven biển vào cảnh nhếch nhác khi dịch vụ mại dâm trá hình nở rộ dưới vỏ bọc các quán karaoke, massage, tẩm quất.

Những ki-ốt đã xóa bỏ tại Khu du lịch Quất Lâm nay đổi tên thành Giao Ninh. Ảnh: Vũ Thượng

Nhiều nhà hàng, khách sạn ven biển xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình đóng cửa. Ảnh: VT

Giai đoạn 2021 - 2022, chính quyền địa phương lúc bấy giờ đã ra tay mạnh mẽ, triệt phá và xóa sổ toàn bộ hệ thống ki-ốt này nhằm trả lại sự trong sạch cho biển Quất Lâm.

Thế nhưng, sau cuộc "đại phẫu", Quất Lâm rơi vào trạng thái đóng băng, hoang tàn và vắng bóng khách. Dù đến tháng 4/2025, nơi đây được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, cái tên "Quất Lâm" vẫn mang một độ lùi tâm lý quá lớn trong lòng công chúng.

Bước ngoặt lớn đến vào ngày 17/6/2026, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 2207/QĐ-UBND chính thức đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh.

Xóa tên Khu du lịch Quất Lâm, chiến lược "gột rửa" định kiến, tái sinh thương hiệu biển Giao Ninh. Ảnh: TT

Động thái này diễn ra ngay sau khi Ninh Bình mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập vùng dải ven biển giàu tiềm năng, sở hữu đường bờ biển dài hơn 92 km. Sự thay đổi danh xưng mang sứ mệnh lịch sử: Khép lại quá khứ xô bồ, chụp giật để mở ra một chương mới cho vùng đất Giao Ninh.

Khát vọng bứt phá trong bản đồ địa giới mới du lịch biển Ninh Bình

Ninh Bình mới sau sáp nhập đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Hồng, tỉnh đóng vai trò cầu nối giữa Thủ đô Hà Nội và khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Sở hữu đường bờ biển dài hơn 92 km giúp Ninh Bình dễ dàng kéo dài trục trải nghiệm của du khách từ vùng di sản cố đô trù phú xuống dải ven biển, hình thành chuỗi du lịch khép kín: Văn hóa - sinh thái - tâm linh - biển.

Phát triển kinh tế biển là chủ trương có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NL

Nhìn vào bức tranh số liệu, ngành du lịch địa phương đang có quyền tự tin: Năm 2025, tỉnh này đón trên 19,4 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt hơn 2,2 triệu lượt), mang về doanh thu trên 21.000 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng (2020-2025), lượng khách tăng bình quân 25,4%/năm, tổng thu tăng 43%/năm, đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đà thắng lợi, ngày 1/6/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Mục tiêu rất rõ ràng:

Đến năm 2030, Ninh Bình phải trở thành Trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Trong chiến lược tổng thể đó, trục không gian văn hoá tâm linh, cộng đồng, làng nghề và biển được vạch rõ theo tuyến: Phát Diệm - Bùi Chu - Phú Nhai - Thịnh Long - Giao Ninh - Xuân Thuỷ. Khu vực Hải Thịnh - Kim Sơn và Giao Ninh sẽ được đầu tư trọng điểm để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng ven biển hiện đại, phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân biển

Người dân vùng biển Giao Ninh vốn dĩ bao đời nay chỉ quen bám biển, bám đồng. Khi mô hình du lịch kiểu cũ bị xóa bỏ, họ đã phải trải qua một giai đoạn dài hụt hẫng về kinh tế. Giờ đây, một luồng sinh khí mới từ những quy hoạch mang tính bền vững đang được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc đời họ.

Vùng biển Khu du lịch Giao Ninh (Ninh Bình) có hệ thống kè đê kiên cố. Ảnh: VT

Theo Đề án, tỉnh Ninh Bình hướng tới việc chuẩn hóa các mô hình du lịch cộng đồng về không gian và kỹ năng phục vụ để hỗ trợ trực tiếp cho người dân tham gia vào chuỗi giá trị.

Du lịch nông nghiệp, làng chài, làng nghề sáng tạo sẽ được gắn chặt với chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu tối thượng là tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa nhưng phải bảo đảm hài hòa với việc bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Để dọn tổ đón những "đại bàng" lữ hành và dòng khách chi tiêu cao, tỉnh Ninh Bình đang kêu gọi dòng vốn ngoài ngân sách đổ vào các hạ tầng dịch vụ cao cấp bao gồm: Hệ thống khách sạn, resort 5 sao, trung tâm hội nghị triển lãm, sân golf, khu giải trí có thưởng.

Nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến) thu hút đông du khách tham quan. Ảnh: VT

Xây dựng bến khách du lịch đường thủy trên các sông lớn, phát triển mô hình làng biển thông minh, homestay nổi, nhà hàng nổi độc đáo.

Bên cạnh đó, nâng cấp hệ thống đê kè chống xói lở, tuyến đường ven biển khang trang, hệ thống xử lý nước và rác thải đạt chuẩn, mạng lưới đường dành riêng cho đi bộ và xe đạp.

Sở Du lịch Ninh Bình được giao vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các địa phương để hiện thực hóa Đề án này. Việc đổi tên Quất Lâm thành Giao Ninh không chỉ là một quyết định thay tên đổi họ trên giấy tờ, mà là lời khẳng định mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Ninh Bình quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn một "định kiến cũ" để gây dựng lại một "thương hiệu sạch", đưa du lịch biển trở thành mũi nhọn kinh tế xứng tầm trong tương lai.